Diego Cocca sueña en grande. Le pone buena cara al mal momento que vive Central. Ofrece frases alentadoras. Sobre todo luego de la derrota que viene de sufrir el muletto canalla ante Gremio por la Copa Libertadores. "Vamos a potenciar a los jugadores. A darles una identidad al equipo, a pensar en ganar y necesitamos que la gente apoye al equipo y que estén convencidos", fueron las palabras que soltó el entrenador en la rueda de prensa que ofreció ayer en Arroyo Seco. Claro que ante la delicada realidad deportiva que atraviesa el club, el DT fue claro y realista. "No quedará otra opción que mejorar. Soy optimista y estoy convencido de que desde el partido que viene se van a ver los cambios", aseveró. Pasado mañana quedará reflejado ante el Tiburón si así será cuando el elenco auriazul reciba a Aldosivi por la Copa de la Superliga en el Gigante.

El canalla arrancará un torneo con las ilusiones renovadas. Debe sacarle jugo a la Copa de la Superliga por varios motivos. Uno de ellos es que en nueve partidos puede lograr un nuevo campeonato para la historia del club. También deberá encararlo con un semblante más relajado.

Porque ahora no tendrá la presión que cargará la próxima temporada: la de lidiar semana a semana con el promedio. Este certamen debe ser aprovechado por Cocca para poner sobre la mesa la idea de juego que pretende, más allá de que ya avisó que para que eso suceda deberán venir jugadores.

Mientras tanto, Cocca avisó que "los jugadores me van interpretando cada vez mejor. Lógicamente eso se ve en los partidos y necesitamos que nos salgan las cosas bien y que ganemos", deslizó antes de basarse en la actualidad que los envuelve.

"Hay que romper esa inercia negativa que viene teniendo el equipo. La idea es salir el lunes con lo mejor que tenemos ante Aldosivi para ganar", afirmó con esperanza. "Queremos tener un plantel competitivo para todas las competencias y que no se lesionen jugadores", acotó luego.

Está claro que los recientes resultados certifican que el equipo no encuentra el rumbo. En ese aspecto no se puede tapar el sol con las manos. Las flojas actuaciones que exhibió el canalla en el triunfo ante Argentinos y en las derrotas contra Libertad, Independiente y Gremio son una muestra fiel de la realidad deportiva. No obstante, Diego Cocca le inyecta mediante la fuerza de las palabras grandes dosis de esperanza al ciclo que comanda.





¿Se quedaron sin pileta?

Hay una marcada preocupación en los deportistas y socios que usan a diario la pileta canalla. Es que días atrás le cortaron el abastecimiento de gas al natatorio y al sector de vestuarios, que están en uno de los espacios del estadio y por ahora no hay señales de poner en funcionamiento semejante espacio. El motivo que impide activar la disciplina es porque no se realizó una necesaria obra en tiempo y forma. Según constató Ovación, Litoral Gas pide que el club se adecue a las reglamentaciones vigentes y normas para poder habilitar el espacio acuático.

"Esto viene de arrastre porque debía hacerse una obra desde hace más de un año. Sin embargo, no se ejecutó y los chicos y gente que viene a la pileta a entrenar o recrearse no sabe ahora qué pasará porque el monto de las reformas son elevados", le confió una alta fuente a este medio.

Hay cierto temor que no arranque la temporada invernal si es que Central no cumple con las reglas que exige Litoral Gas. Claro que eso tiene un costo. Y es elevado porque "se estima que la obra costará casi tres millones de pesos". Por lo tanto, resta saber cómo actuará el área de infraestructura canalla para volver a poner en funcionamiento el natatorio.





La reserva empató 0 a 0

Central arrancó la Copa de la Superliga jugando ante Tigre. Y obtuvo un empate sin goles en el predio Nito San Andrés. La reserva buscará el próximo viernes, en el Gigante o en Arroyo Seco, ganar para avanzar a los octavos de final.

Los auriazules no pudieron con los de Victoria, pero al menos generaron algunas chances de peligro. No alcanzó para volverse con el triunfo, aunque haber terminado el partido de ida empardado les deja la chance abierta de buscar pronto el pasaje a la siguiente fase.

El canalla formó con Romero; González, Giménez, Ganchier y Blanco; Sangiovani, Casasola, Lo Celso y Rodríguez (70' Pilone); Marinelli (55' Castro) y Coscia (79' Retamal). Suplentes: Maslovski, Godoy, Chamorro y Catramado. DT: Cristian González.