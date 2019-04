Cocca: "No hay que dejar jugar a Boca"

El momento se acerca y Central está ante una oportunidad única de cerrar un doloroso semestre. Con cambio de entrenadores, resultados adversos en la Superliga y Copa Libertadores y cuestionamientos futbolísticos. El fútbol es resultado y todo esto puede dejarse de lado si logra dar el batacazo ante Boca. Y al entrenador le permitirá pensar en el próximo campeonato con algo de tranquilidad y alivio. De todo esto es consciente el ex River y sabe que tendrá que lidiar con la potencia xeneize cargada de figuras. Por eso en la conferencia de ayer en Arroyo Seco sentenció: "El equipo está convencido de lo que vamos a hacer. No hay que dejar jugar al rival. Si en algún momento hay que replegarse lo haremos, pero no vamos a ceder el protagonismo". Dentro de la charla que brindó de cerca de trece minutos, el entrenador confesó que "Boca tiene un equipo grande y debe salir a buscar el partido", "la idea es seguir creciendo" y "estoy muy conforme con la actitud de los jugadores".

A lo largo de su alocución tras la práctica matutina de ayer, el conductor auriazul dejó estas sentencias.

► "Lo importante es seguir con la misma idea, con la Católica el equipo creció en lo futbolístico, en el orden, en el manejo de pelota, de situaciones, de tiempos y fuimos protagonistas del partido, esa es la idea y no cambia si usamos otro esquema. Tenemos poco tiempo de trabajo y el equipo no va a salir de los mismos jugadores que vienen jugando. Han demostrado una mejora grande y seguramente esos sean los jugadores".

► "Me preocupan sus jugadores. Boca tiene un plantel muy rico en calidad técnica, es desequilibrante y prácticamente tiene dos planteles, por eso no nos beneficia en nada que haya jugado el domingo. Tenemos mucho respeto por el rival como siempre, pero pensando en nosotros".

► "Boca es un equipo grande. Tiene que ir a buscar el partido y salir a atacar, hay que tener respeto y ser inteligentes para cortar su circuito de juego, pero también hacer lo nuestro e imponer condiciones. Tenemos que seguir creciendo y este partido tiene un plus de motivación, no sólo porque es una final".

► "Hay que cortarle el circuito de juego. El equipo está convencido de lo que vamos a hacer y no dejar jugar al rival. Si en algún momento hay que replegarse lo haremos, pero no vamos a ceder el protagonismo. Conocemos la historia entre Central y Boca, con las polémicas arbitrales y todo eso, pero pensamos en todo lo positivo que es jugar una final con Boca".

► "La idea es seguir creciendo, mejorando y aprovechar ese plus de motivación para hacer un gran partido. Se empiezan a ver lo cambios, los jugadores empiezan a confiar en ellos, en la idea y el sistema. Llegamos en un buen momento".

► "Analizamos mucho al rival y tienen muchísimas variantes. Estamos en un momento donde el equipo entiende lo que queremos lograr dentro de la cancha y esperamos que con la motivación extra de ser una final lo podamos hacer y representar bien a Central".

► "Uno siempre tiene la ilusión de estar mejor, que los jugadores te sorprendan y encontrar más opciones. Está claro que estoy muy conforme con la actitud de los jugadores, con el último partido y nos sigue faltando el tema de la definición".

► "Estamos generando más situaciones de gol y llegando al área con más naturalidad teniendo más la pelota y entendiendo cómo generar juego. Eso me deja conforme, pero ahora se viene una final con Boca y vamos a seguir y a tener fe".