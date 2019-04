Cocca moldea el equipo tranquilo para mañana

La práctica de hoy se desarrollará en el Gigante. Diego Cocca buscará terminar de darle forma al equipo que mañana intentará quedarse con los primeros tres puntos en esta la Copa Libertadores. El DT ayer puso en cancha un tentativo. La novedad saliente fue que reafirmó al juvenil Rodrigo Villagra entre los titulares. Claro, luego brindó una declaración que argumentó su postura inicial. "No te puedo decir un once ideal porque la semana que viene puede pasar otra cosa. Al que esté bien lo voy a poner. El que me demuestre que tiene actitud, personalidad y haga lo que practicamos, va a jugar. No me interesa si tiene 15, 20 o 30 años", dijo. Villagra tiene apenas 18. ¿Jugará ante los chilenos?

En tanto, el DT canalla además metió mano en el esquema táctico. A juzgar por los apellidos que alineó en la sesión de ayer, todo indica que haría tres variantes con respecto de lo que vienen de vencer a Aldosivi en Mar del Plata.

Matías Caruzzo entró por Facundo Almada en la zaga central. Nahuel Molina hizo lo propio por Gonzalo Bettini y Fabián Rinaudo suplió a Joaquín Pereyra en el círculo central. La novedad fue que Villagra actuó en lugar del experimentado Ortigoza.

"Villagra realmente lo hizo bien (sobre partido que jugó ante Aldosivi). También Joaquín Pereyra en el medio. Dentro de todo lo que hemos sorteado, me gustó la actitud y las formas, así que esperamos poder hacerlo el miércoles también", afirmó Cocca argumentando la estadía del juvenil Rodrigo

"Siempre consideramos poner lo mejor que tenemos. Hay muchas cosas internas que no se saben como por ejemplo lesiones, falta de ritmo, de intensidad y a veces preservamos a jugadores que terminan muy desgastados con la idea de que estén todos parejos", acotó luego el DT como sosteniendo la postura que tomó en ciertos desafíos.

En consecuencia, hoy será momento de una nueva práctica. Resta saber si el entrenador le dará nuevamente luz verde a Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri y Parot; Gil, Villagra, Rinaudo y Jonás Aguirre; Lovera y Riaño. O bien decide mostrar a Ortigoza y Zampedri, entre otros.