Cocca: "El equipo sigue mejorando"

"El equipo transmitió siempre, buscó atacar con determinación y mostró herramientas para atacar. Quisimos romper por afuera, lo logramos por momentos, pero después Jonás Aguirre acusó una molestia y ahí debimos cambiar", reseñó el entrenador canalla.

"Estamos convencidos de que para ganar hay que jugar bien y el equipo cada vez juega mejor y hoy creció en lo futbolístico y en la confianza. Nos ordenamos en el entretiempo y por eso nos animamos a romper líneas, la personalidad fue buenísima", abundó.

"Yo analizo mi equipo y sigue creciendo, evolucionando y seguimos encontrando cada vez más cosas positivas. Seguiremos trabajando para seguir mejorando en todo", aseveró.

Cocca dijo que pese a la eliminación de la Copa Libertadores y de haber quedado sin chance de clasificar a la Sudamericana, "el vestuario está muy fuerte". Y admitió que "al equipo se le hace un poco más difícil de local, pero quedó demostrado que se animan a jugar cada vez más".

"Se viene una final muy linda ante un rival muy difícil como Boca, pero confío en que haremos un buen partido, porque este plantel ya le dio un título al club y dentro de unos días tendrá la posibilidad de darle otro", se entusiasmó Cocca.

En cuanto a la salida temprana de Jonás Aguirre, quien fue reemplazado por Zampedri, el técnico avisó que "salió por una molestia, salió por precaución, vamos a hacer estudios y esperemos que no sea nada grave".

Con respecto al futuro, Cocca sorprendió al afirmar que "no hay que pensar en el próximo semestre, el futuro es ahora en estos partidos. No pensamos más lejos que eso, me quedo con el sabor de que el equipo se animó a jugar al fútbol".