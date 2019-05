Cierra rápido a Barbieri o lo pierde

El futuro de Miguel Barbieri sigue siendo incierto. Racing ya avisó que quiere vender un porcentaje del pase que tiene en su poder. Central no puede adquirirlo debido a que tiene la billetera vacía para ejecutar la operación. La intención canalla es hacer uso de la opción para contar con el jugador por seis meses más, como estipula una cláusula del contrato. El problema central radica en que el período para retener al defensor vence el próximo viernes y por ahora no hay señales de sellar el nuevo préstamo. Y el otro punto a tener en cuenta es que San Lorenzo lo tiene en carpeta. En consecuencia, o lo cierra a la brevedad o se quedará sin el zaguero central.

La estrategia es sumar a Barbieri hasta diciembre porque en Avellaneda no quieren saber nada con cederlo por otro año más como plantearon los auriazules. Por eso es que desde Arroyito deben enviar entre hoy y el viernes la carta oficial donde conste que se quedarán con el jugador. Y en paralelo tendrán que depositar 50 mil dólares como figura en la documentación.

La realidad marca que el Chacho Coudet no tendrá nuevamente en cuenta al defensor para la temporada entrante. Por lo tanto, deberá seguir fuera de los límites albicelestes. Diego Cocca dejó expresa indicaciones que retengan al futbolista porque lo considera muy útil para encarar lo que vendrá, que será pelear por no descender.

Por eso la dirigencia charló con sus pares de Racing y acordaron que sólo seguirá luciendo la casaca auriazul si hacen uso de la opción de los seis meses más, como figura en el contrato que firmaron el año pasado.

También es verdad que el plazo para ejecutar ese punto caducará el viernes. Central está obligado a hacer inmediatamente el pedido formal y desembolsar además 50 mil dólares para asegurarse al marcador central, que fue de menor a mayor desde lo deportivo.

El marco teórico indica que no debería haber problemas para finiquitar esta gestión. Sin embargo, por el momento todo está en veremos porque desde el club que comanda Rodolfo Di Pollina no dieron señales positivas. Quizá porque ayer fue un día de reuniones por otros nombres (ver aparte). O quizá porque aún no cuentan con los valores para depositarles a los albicelestes.

Lo que puede resultar algo tan sencillo para el mundo exterior u otras instituciones puede terminar siendo un dolor de cabeza si no finiquitan todo en las próximas horas.

Las autoridades auriazules apuntan retenerlo hasta fin de año. Las chances existen. También está la posibilidad de que todo se derrumbe como un castillo de arena cuando lo toca la lengua salada del mar si antes del viernes no le envían oficialmente a Racing la carta y a la vez le depositan la suma acordada.

A esto hay que sumarle que ayer trascendió que San Lorenzo tiene bien apuntado al defensor porque en cualquier momento se desprende de Marcos Senesi. En Avellaneda tomaron nota y ahora esperan la oferta concreta canalla para sellar la transferencia o bien lo negociará con otro club.

Ledesma por ahora no se mueve

El rumor de que River quiere a Jeremías Ledesma nació en Capital Federal y se propagó inmediatamente en todo el ambiente futbolero. Sin embargo, desde el entorno del arquero y de la dirigencia de Central aseguraron prácticamente al unísono que “por ahora no hay nada de nada. Jere se queda con nosotros”. También vale aclarar que si llega una oferta formal en este mercado, que aún no da señales de vida, la comisión auriazul la evaluará y luego definirá si mantiene la férrea postura de no largarlo como señalan en la actualidad.

“No, son todas versiones. Nadie de River nos llamó. Ni por una propuesta ni por un sondeo. No hay nada de nada, esa es la realidad”, le confió ayer una voz cercana al buen arquero, que goza de unas merecidas vacaciones junto a su familia.

En tanto, desde el club sostuvieron prácticamente el mismo argumento. “No, no recibimos ningún llamado. Menos de River. Son todas especulaciones”, declaró una alta fuente desde las entrañas de la sede de calle Mitre al 800. “La idea es no venderlo además”, acotó con énfasis.

Por ahora no pasa de un mero rumor que golpeó fuerte en el orgullo de los auriazules, ya que el arquero es considerado uno de los pilares del equipo, que tendrá una brava temporada desde lo deportivo porque deberá luchar fecha a fecha para mantener la categoría.

Sin embargo, es cierto que si llega una propuesta como se especula internamente, la directiva la analizará seriamente y luego definirá qué será del destino de Ledesma, quien tuvo una gran temporada.