Chovet y Villa Mugueta, con el corazón puesto en Croacia

La pequeña localidad de Chovet vive su momento de gloria, al menos para más del 50% de la población que es descendiente de croatas. Fundada por el francés Alberto Chovet en 1923, pero desde ese año poblándose de inmigrantes austrohúngaros que huían de la Segunda Guerra Mundial y la hambruna europea. Hoy la gran final del mundo es Croacia contra Francia y la mitad del pueblo estará pendiente de ese resultado. Desde la comuna decidieron poner una pantalla gigante para que los vecinos puedan contemplar el partido en familia.

Los primeros asentamientos y los más importantes de croatas se dieron desde principios de 1924 hasta 1927. En aquellos convulsionados años de posguerra mundial ingresaban cerca de 7.000 croatas por año a la Argentina. Esta inmigración pobló la pampa bonaerense, llegó masivamente al sur santafesino, trabajó en los algodonales del Chaco y se instaló en los grandes centro urbanos del país.

Studia Croatica es una publicación que viene editándose desde el año 1960. Su director (el economista) Joza Vrljicak, quien está casado con la abogada chovetense Adriana Smajic, es un ferviente estudioso de la cultura croata y tiene estadísticas precisas sobre diversos aspectos de ese pueblo balcánico, y sostiene: "En Argentina hay alrededor de 400 mil descendientes de croatas y unos 46 mil están en la provincia de Santa Fe, que es la segunda detrás de Buenos Aires".

Según Joza "la particularidad del sur santafesino es que en el departamento General López se encuentra la mayor cantidad de descendientes de croatas. Son alrededor de 11 mil, de los cuales más de 3 mil solamente están en localidades como la de Chovet y Villa Mugueta. Ambas localidades tienen más o menos la misma cantidad de habitantes y porcentualmente tienen más del 50% de descendientes de croatas, lo que las constituye como las más importantes del país (siempre hablando en porcentajes)".

Tren Rosario-Puerto Belgrano

Para el ex presidente comunal de Chovet hasta 2015 Esteban "Chiche" Bogdanich Matievich, el fenómeno se dio porque al llegar al puerto de Rosario "los inmigrantes croatas venían en el tren que unía Rosario con Puerto Belgrano pasando por el ramal ferroviario que iba paralelo a la ruta provincial Nº 14, que iba desde Rosario a San Gregorio, bien al sur del departamento General López".

Esa es la explicación que encontró Bogdanich para entender el por qué del fenómeno de croatas asentados en Villa Mugueta y Chovet. Aunque también es importante la colonia de croatas en María Teresa, Bombal y Los Molinos, pero en menor medida. "En Chovet y Mugueta es donde más croatas viven después de Croacia", dijo Bogdanich, aunque aclaró: "Estamos hablando porcentualmente".

Hecho político

Un hecho político explica por qué fueron los croatas los que masivamente ingresaron a la Argentina y no los serbios, si en rigor las condiciones de posguerra fueron duras para todos los europeos. Es que en los años 20 Croacia, que no era un país independiente, soportaba el duro centralismo serbio y el monopolio económico, por lo que pese a ser una región rica esta situación no se trasladaba a su etnia.

Para el grueso de la gente, la terminación del apellido en "ich" (al menos en el sur santafesino) es asociada al origen croata o "austríaco", como le decían antes. Sin embargo esta teoría fue desbaratada por el editor de la revista Studia Croatica: "Se les decía austríacos porque venían en los años 20 provenientes del imperio astrohúngaro pero en realidad eran croatas. También se hablaba de los yugoeslavos después de la Segunda Guerra y tampoco es así. Una cosa es la ciudadanía y otra es la nacionalidad. Pasa lo mismo con los árabes, a los que muchos les dicen turcos pero se sabe que son árabes".

El mito del apellido terminado en "ich" o "ic" es también exagerado. Para Joza, "según nuestros cálculos, un 40% de los apellidos croatas no terminan en «ich» o «ic». Muchos creen que por terminar así, ya automáticamente es croata y reitero el 40% de los apellidos no es así. En Chovet tenés a los Pandol, Bradas, Soljan, Jurun y muchos más que no terminan en «ic» y son croatas".





>>> Gabrich analizó a los equipos

Jorge Luis Luján Gabrich fue un destacado goleador de Newell's a principios de los 80 (jugó 75 partidos y marcó 28 goles). Es oriundo de Chovet y descendiente de croatas. Además es un conocedor de fútbol y así lo demuestra: "Croacia tiene un equipo con más experiencia, con dos generadores de juego como Modric y Rakitic y un centroatacante muy peligroso como es Mandzukic", dijo sobre Croacia. Del rival sostuvo que "Francia tiene jugadores jóvenes con experiencia en equipos de élite. Varane en Real Madrid, Umtiti consolidado en Barcelona, dos volantes con marca y juego como son Kanté y Pogba y arriba Mbappé y Griezmann están en un gran momento y a pesar de que Giroud no es un gran goleador juega muy bien. Cómo individualidades Francia está mejor. Croacia sufrió mucho para llegar a la final. Mi corazón está con Croacia por mi sangre", remarcó.

En tanto, para Hernán Simunich la final no será una más. Su padre Pablo falleció hace unas semanas y no pudo ver a su querida Croacia en lo más alto. "Es un día muy especial para mí por todo lo que significó para mi viejo, para mi familia. Recuerdo que me dijo que lo perdonara porque él iba a hinchar por Croacia y no por Argentina y lo entendí. Esta selección tiene agallas, huevos y siente la camiseta. La verdad, merece ser campeón. Mi viejo seguramente lo disfrutará desde algún lugar".