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Chau, Tigres: Ángel Correa habló después de las denuncias de amenazas en México

El futbolista de River le dijo adiós a su equipo anterior y fue convocado para disputar la primera fecha del Torneo Clausura 2026 con Barracas Central

25 de julio 2026 · 11:41hs
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Ángel Correa fue presentado oficialmente el 25 de julio.

Foto: Instagram/@riverplate.

Ángel Correa fue presentado oficialmente el 25 de julio.

El regreso de Ángel Correa al fútbol argentino no fue sencillo, ya que su familia denunció amenazas mientras Tigres negociaba la venta en México. Luego del acuerdo con River, el delantero afirmó este sábado: "Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso".

Por un lado, el jugador de 31 años tuvo que lidiar con algunas demoras durante la negociación entre los clubes. Por otra parte, su novia Sabrina Di Marzo reveló semanas atrás que le habían enviado mensajes intimidatorios sobre sus hijas. "No todo fue fácil en el último tiempo, pero incluso en esas situaciones, uno aprende, crece y se fortalece", expresó el rosarino luego del conflicto.

Si bien reconoció las dificultades, el exatacante de Atlético de Madrid decidió trazar un balance positivo sobre la temporada que pasó con el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL). Al respecto, manifestó: "Quiero agradecer de corazón a todo el hincha de Tigres por el cariño, por el apoyo en cada partido y por hacerme sentir siempre en casa".

Ángel Correa le dijo adiós a Tigres

El futbolista surgido de San Lorenzo destacó el vínculo que construyó con sus compañeros en México. Lo mismo dijo respecto del cuerpo técnico y el resto de las personas que conoció allí. "Hoy me toca cerrar una etapa muy importante en mi vida", subrayó.

Correa también se refirió a lo que implicó irse de Madrid después de tantos años. A la hora de hablar de su familia, comentó: "Estuvo en cada paso, en los buenos y en los momentos más difíciles. Gracias por no soltarme nunca".

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Luego de un año de competición en la liga azteca, el rosarino aseguró que se fue "con la frente en alto" y remarcó que "lo vivido queda para siempre" en su memoria. "Me voy con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor, defendiendo esta camiseta con respeto y compromiso", manifestó.

Antes de la despedida a través de redes sociales, el exdelantero del Ciclón fue citado para afrontar el debut de River ante Barracas Central en el Torneo Clausura 2026. Lo mismo ocurrió con los cinco refuerzos restantes: Nicolás Otamendi, Giovanni González, Mauro Arambarri, Lucas Beltrán y Rafael Santos Borré.

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