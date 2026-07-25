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Franco Colapinto y Pierre Gasly quedaron en la Q2 y largan en el medio el GP de Hungría

El argentino clasificó 13° y su compañero de Alpine 12°, siempre muy pegados en toda la clasificación. El GP de Hungría se larga a las 10 del domingo

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

25 de julio 2026 · 11:51hs
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Franco Colapinto correrá este domingo el GP de Hungría

BWT Alpine

Franco Colapinto correrá este domingo el GP de Hungría, 11ª fecha de la Fórmula 1 2026.

Franco Colapinto hizo lo que pudo con un Alpine que perdió terreno y largará 13° el GP de Hungría. Los Alpine pelearon por pasar a la Q3 pero tampoco Pierre Gasly, que larga un puesto adelante, lo logró. La carrera será este domingo,alas 10, por Fox Sports y Disney+.

De nuevo, Colapinto y Gasly no pudieron con Audi y Racing Bulls. Es más, el equipo alemán se acercó y hasta superó por momentos al team bis de Red Bull.

Al menos en la Q2 quedaron muy cerca de pasar pese a estar lejos todo el fin de semana. Y la novedad en Hungaroring fue que el nuevo chasis de Aston Martin superó por primera vez la Q1 con Fernando Alonso.

Primera pole del año del campeón del mundo, Lando Norris.

La Q3 en el Hungaroring

Los primeros intentos dejaron en la pole a Hamilton seguido por Norris y Leclerc, con los Mercedes atrás, Antonelli cuarto y Russell séptimo. En el medio, Piastri y Verstappen, Hadjar octavo y luego Lindblad y Hulkenberg.

Ya en la definición, Hamilton fue el primero en marcar el último intento, pero ni él ni Leclerc ni Verstappen mejoraron. El neerlandés hizo un trompo en la última curva y perjudicó a Antonelli.

El único que mejoró fue Norris que por 12 milésimas le arrebató la pole a Hamilton, mientras Russell se quedaba en la curva 1.

Piastri, Lindblad y Hulkenberg tampoco mejoraron, solo lo hizo el campeón del mundo.

>>Leer más: El viernes de Franco Colapinto: unas pocas vueltas y despiste en Hungría

La Q2 en el Hungaroring

Los primeros intentos de los Alpine los dejaron 11 y 12, con las mismas gomas de la Q1 y tiempos peores a aquellos.

Otra vez fueron casi idénticos: 1m 20,252s para Gasly y 1m 20,266s para Colapinto.

A Bortoleto le quitaron de nuevo su primer intento y Hadjar se pasó de largo en la curva 12. Ellos más Ocon,los Alpine y Alonso quedaban afuera de entrada.

Alonso fue el primero del segundo intento y quedaba momentáneamente 10, pero Hadjar se ponía primero y lo bajaba.

De hecho, el español quedaría 16, mientras Gasly se hacía del 12 con 1m 18,844s y Colapinto 13 con 1m 19,027s, fallando en el primer parcial y ganándoles los otros dos. Pero el francés sería el mejor por 183 milésimas.

Además quedarían out Lawson (11), Bortoleto (14) y Ocon (15).

Hulkenberg sería el 10°, Gasly quedó a 205 milésimas y Colapinto a 388 de pasar a la Q3. El alemán, los ocho poderosos y Lindblad, a la Q3.

La Q1 en el Hungaroring

El primer intento de los Alpine fue 1m 20.261s para Colapinto y 1m 20,529s para Gasly, en los puestos 13 y 15, con Fernando Alonso adelante y Esteban Ovon en el medio.

Los Williams, Cadillac, Bearman y Bortoleto, al que le quitaron el tiempo, afuera de momento.

En el segundo intento los dos Alpine estuvieron obligados a mejorar porque salieron últimos y lo lograron por poco. Gasly hizo 1m 19,741s y Colapinto 1m 19,771s,idea ticos prácticamente.

Con eso fueron 13 y 14, pero a casi 1s de Hulkenberg y a 0,7s de Bortoleto, el último que entraría a Q3.

Alonso logró pasar por primera vez a Q2, dejando a Bearman, , los Williams de Siqnz y Albon, su compañero Stroll y los Cadillac de Bottas y Pérez afuera.

>>Leer más: Una de Messi y Maradona de Franco Colapinto para sacarle el punto del buche a su compañero de Alpine

La FP2 en el Hungaroring

La FP1 del GP húngaro

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