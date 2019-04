Chamot y el ADN canalla

José Antonio Chamot hoy vivirá una noche especial, ya que es el actual técnico de Libertad, rival canalla y líder del grupo H de la Copa Libertadores. Ocurre que enfrente tendrá nada menos que al club que lo catapultó a la selección argentina y a equipos importantes de Europa en su etapa como jugador. Pero, además, hace menos de un año tuvo un interinato al frente del primer equipo de la entidad de Arroyito. Todos ingredientes emotivos de lo que será el reencuentro, esta vez como adversarios, entre Central y Chamot, un verdadero embajador auriazul.

Chamot, además de dejar su huella como jugador en sus inicios en Central, es una persona que siempre se manejó con nobleza hacia la entidad. Por eso el cariño y la admiración que le dispensan todos sus hinchas. Dentro de la cancha era un lateral de lujo, tanto atacando como defendiendo, de una calidad casi inédita en ese puesto en la historia contemporánea canalla. Por eso no tardó en desembarcar en la selección y a su vez embarcarse al fútbol europeo. Luego fue coordinador de las inferiores auriazules, dirigió la reserva y el año pasado tuvo un interinato en la primera división, que no prosperó ante resultados que no acompañaron (ver aparte). Incluso dirigió a varios de los actuales integrantes del plantel canalla. Esto puede servirle de ventaja para plantear el partido de hoy.

Pero más allá de la situación de no haber seguido en Central por la coyuntura de un par de resultados negativos, es uno de los grandes referentes futbolísticos de las últimas décadas en la institución. Y un personaje que siempre estará cerca del club, al menos desde lo afectivo.