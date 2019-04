Chamot perdió y golpeó en Arroyito

Si algún resultado no tenía que darse para que Central siguiera aferrado al sueño de la Copa Libertadores era el que finalmente se produjo en el estadio Defensores de Chaco: la victoria de Gremio sobre el hasta anoche invicto y con puntaje ideal Libertad. Además, fue 2-0, para hacerle más difícil incluso al canalla estimular la chance de la Copa Sudamericana. Pero lo cierto es que el equipo de Porto Alegre sacó la chapa que viene mostrando en las dos últimas ediciones para deshacerse del complicado equipo de José Chamot. La ayuda del conjunto del ex técnico canalla no llegó.

Y lo dicho. Gremio apareció. Ya lo había hecho de local ante el mismo canalla pero sus visitas anteriores no habían sido provechosas, al punto que llegó al partido de anoche en tercera posición. Encima, Libertad venía de una actuación perfecta hasta ayer y fue el que, con su orden defensivo acostumbrado, buscó el arco rival, aunque sin poder generar situaciones.

Gremio fue paciente para generar un hueco y lo encontró cuando Everton la recibió en el área, hizo dos quiebres de cintura y la mandó a guardar a los 29'.

A Libertad le costó mucho hilvanar juego y se topó con la horma de su zapato, ya que Gremio cerró los caminos y contraatacó. Así, a Everton le volvió a quedar el balón servido de frente al arco y facturó con otro zapatazo. El 2-0 lo dejó con la gran chance de depender de sí mismo en la última fecha.