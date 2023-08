La data: hora, formaciones y dónde ver Chaco For Ever-Central en vivo

Por 16avos de la Copa Argentina, Central enfrentará a Chaco For Ever este miércoles a las 18, en el estadio Mario Kempes de Córdoba, con público de ambas parcialidades.

Central cierra el semestre este miércoles ante Chaco For Ever buscando un lugar en los octavos de una Copa Argentina en la que quiere volver a ser protagonista.

Hora, árbitro, formaciones y TV de Chaco For Ever-Central

Central: Coyote Rodríguez, otra baja para enfrentar a Chaco For Ever

Así llega el canalla

Central, que se clasificó en el octavo lugar de la Liga Profesional, contará mañana con el regreso de los volantes Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz, así como con la confirmación del defensor Carlos Quintana.

Ortiz y Malcorra fueron confirmados tras superar molestias musculares que los marginaron del partido del viernes, que Central empató sin goles con Belgrano, en Córdoba, en el que el colombiano Campaz estaba suspendido.

En tanto, Quintana y el Coyote Rodríguez salieron con molestias musculares de las que se recuperó el zaguero central, en tanto el lateral será reemplazado por Lucas Rodríguez.

En cambio, el DT canalla, Miguel Ángel Russo, no contará con el marcador lateral derecho Damián Martínez -quien estará afuera un mes por una lesión de rodilla- ni con el volante Francis Mac Allister, quien sufrió una rotura de ligamentos cruzados que lo marginará al menos seis meses de las canchas.

El mendocino Ismael Cortez jugará por el Gitano Martínez y Francesco Lo Celso lo hará por Mac Allister.

Central llegó a esta llave tras golear 4-1 a Central Norte de Salta, en San Nicolás, por los 32avos de final.

Concentrados Chaco For Ever



Estos son los citados para los 16avos de Final de la #CopaArgentina#VamosCanalla pic.twitter.com/ZXElCU1YVh — Rosario Central (@RosarioCentral) August 1, 2023

Rosario Central 4-1 Central Norte (S) | Copa Argentina 2023 | 32avos de final

Así llega el albinegro

Chaco For Ever, en tanto, pelea en los últimos lugares de la Primera Nacional y el DT Diego Osella renunció el lunes tras la derrota por 4 a 0 como visitante de Atlanta y ya se arregló la llegada de Ricardo Pancaldo, aunque mañana no estará el banco de suplentes.

El equipo será dirigido por el director técnico interino, Marcelo Carrasco, quien pondría un equipo alternativo para cuidar piernas de cara al choque del lunes próximo, cuando reciba a Racing de Córdoba por la vigesimoquinta fecha de la Primera Nacional, en un choque clave en la lucha de abajo.

Chaco For Ever venció a Sarmiento de Junín en la definición por penales, en el estadio de Colón de Santa Fe, por los 32avos. de final de la Copa Argentina.