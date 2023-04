Chacho Coudet se enojó porque le tiraron una cerveza y puso su renuncia a disposición

"Esta no es la situación que me prometieron", sentenció fastidioso el ex técnico de Central tras la derrota de Atlético Mineiro en la Coipa Libertadores

“ ¿Es normal que le estén arrojando cerveza al entrenador del equipo con diez partidos ganados y por jugar una final el domingo? ¿Es normal? Eso es lo que yo preguntaba, ¿de verdad está ocurriendo esto? No lo entiendo, de verdad no lo entiendo”, fue el ataque de furia del Chacho durante el diálogo con los periodistas, junto a su compatriota Matías Zaracho,

"No regresé a Mineiro por dinero ni nada de eso, vine porque me gusta el club y por un desafío deportivo importante. Pero todo cambió. ¿Hice las ventas? ¿Aprobé alguna venta? Esta no es la situación que me prometieron", señaló Coudet en rueda de prensa, según consignó el periódico Globo Esporte.