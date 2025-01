Central ya tiene abrochado un segundo refuerzo y hay un delantero que está en carpeta

Viene de quedar libre en Huracán. El Globo no hizo uso de la opción de compra que tenía y que era de 450.000 dólares por el 50 por ciento de su ficha. Llegará a Central a préstamo por un año, también con una opción.

El futbolista cumple con uno de los parámetros fundamentales que estableció Holan como requisito para la contratación de un jugador: haber sumado muchos minutos en cancha en 2024.

Sumó 31 partidos en 2024 con la casaca quemera: 11 en la Copa de la Liga, uno en la Copa Argentina y 19 en la última Liga Profesional que ganó Vélez. En este torneo en los últimos 21 partidos, solo faltó en dos de ellos, y con el dorsal número 29 fue una de las piezas de la defensa del equipo de Frank Kudelka que más minutos en cancha tuvo.

En esta Liga Profesional aportó un gol frente a Sarmiento (L) 3-1 en la fecha 17. Pero los hinchas de Central lo recuerdan por el golazo que le hizo a Fatura Broun, el 29 de febrero del año pasado, cuando Huracán venció 2 a 0 a los canallas en el Tomás A. Ducó, en el octavo capítulo de la Copa de la Liga 2024.

Desde el retiro de Paulo Ferrari, a mediados de 2018, ningún lateral por derecha surgido de las divisiones inferiores del club pudo asentarse en la primera división. De hecho los que alcanzaron a ser titulares como Nahuel Gómez, Rodrigo González, Ulises Ciccioli y Leonel Vergara jugaron entre todos menos de diez partidos desde el inicio, por lo cual las distintas dirigencias tuvieron que salir a buscar en el mercado a futbolistas que no hicieron inferiores en Central.

En estos últimos años arribaron para jugar en esa posición futbolistas como Gonzalo Bettini, Nahuel Molina, Damián Martínez, Fernando Torrent, Ismael Cortez y Emanuel Coronel.

Ahora De la Fuente se suma a esa lista en un puesto donde Carlos Timoteo Griguol siempre dijo que era lo menos complicado para formar a un chico de inferiores para que llegue a primera.

De hecho, antes salían grandes futbolistas de las inferiores de Central en esa posición que se mantuvieron muchos años en primera división como los casos de Juan Carlos “Tuna” Ghielmetti, José “Camello” Di Leo, Hernán Díaz, Alberto Boggio, Diego “Pastilla” Ordoñez y el Loncho Ferrari.

El currículum de De la Fuente

La carrera de De la Fuente se desarrolló mayoritariamente en Vélez Sarsfield. Llegó al club de Liniers en 2008 cuando tenía 11 años y pasó por todas las categorías de inferiores de AFA. Hasta que el 20 de noviembre de 2017, en la Superliga 2017/18, Mario Gómez le dio la posibilidad de debutar en primera cuando Huracán venció 1 a 0 a Vélez en el Ducó.

Permaneció en Vélez hasta mediados de 2021, cuando emigró a Famalicão de Portugal. Pero antes se dio el gusto de ser campeón con el sub-23 en el preolímpico en Colombia 2020 y participó de los Juegos Olímpicos de Japón. En el fútbol portugués estuvo un año y medio, ya que en 2023 vistió la camiseta de Atlético Tucumán y en 2024 la de Huracán. Lleva 149 partidos como futbolista profesional y anotó 7 goles.

Entre varios puestos en los que Central busca refuerzos figura el del centrodelantero, donde hoy el nombre más fuerte que tienen a disposición el entrenador Ariel Holan es el de Enzo Copetti. Pero la dirigencia está en busca de un atacante y uno de los futbolistas que figura en carpeta es Leandro Díaz, quien viene de jugar la última temporada en Lanús.

Leandro Díaz suena entre los apuntados

El Loco Díaz, de 32 años, no es la primera vez que aparece en el radar de Central. Sucedió lo mismo en mercado de pases anteriores, por supuesto cuando había otros técnicos al frente del plantel canalla.

Lo cierto es que ahora sucede lo mismo, aunque no sería la primera opción que Holan puso sobre la mesa como alternativas. Antes de él habría otros nombres, por los cuales los responsables del fútbol en Central están trabajando. Pero si esas negociaciones no prosperan podrían ir decididamente por el Loco Díaz.

Si hay algo que tiene Leandro Díaz es recorrido en el fútbol profesional, ya que pasó por muchos clubes, entre ellos Lanús, Tigre, Huracán, Everton de Chile, Atlético Tucumán, Sarmiento de Junín, Atlético Rafaela, Tiburones Rojos de Veracruz y Estudiantes de La Plata.

Jugó los dos últimos años en Lanús y en este 2024 que acaba de irse actuó en 17 partidos, nueve de ellos como titular. Marcó tres goles.

A menos que llegue alguien, en ritmo y con un nombre importante, hoy en Central el gran candidato a arrancar el torneo es Copetti, que fue quien actuó en el primer ensayo de pretemporada. Junto a Copetti está Luca Martínez Dupuy, ya que Ignacio Russo no seguirá en el club debido a que Holan no lo tendrá en cuenta (su futuro sería Tigre). Pero de lo que no hay dudas es que cuando el DT entregó la lista de los puestos a reforzar estaba la del centrodelantero. Y entre varios apellidos por los que se trabaja, el del Loco es uno de ellos.