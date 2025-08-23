Central y una cita para el despegue, con Ángel Di María y Alejo Veliz como abanderados

Central tiene en el clásico al partido ideal para revalidar las credenciales de serio candidato a pelear arriba en el torneo Clausura

La dupla de la ilusión de Central en el clásico. Di María y Alejo Veliz son los refuerzos de lujo de esta temporada.

Se vienen el partido más importante, al menos en lo que va de este semestre, para el Rosario Central de Ariel Holan . Es que el equipo, que había generado altas expectativas tras la llegada de Ángel Di María y Alejo Veliz como refuerzos, todavía no despegó en lo futbolístico. Tal vez las proyecciones realizadas de parte de los hinchas fueron exageradas, puede ser.

Pero lo concreto es que los auriazules todavía no mostraron el mismo juego que sí expusieron en la primera parte del año. Ese juego que, desde la efectividad y el pragmatismo del equipo de Holan, entre otras virtudes, les permitió a los canallas cerrar el primer semestre de este 2025 como líderes de la tabla general.

Ahora invicto, aunque con un solo triunfo en estas primeras cinco fechas del Clausura, a Central le llega el clásico. El partido ideal para dar el salto, la bisagra. El duelo que, en caso de resultar vencedores, puede significar un importante envión anímico y futbolístico para los de Holan de cara a lo que resta de la competencia. Un cruce que difícilmente no deje secuelas al derrotado.

El clásico, un duelo emocional

La semana de entrenamientos preclásico arrancó el lunes. Pero se empezó a vivir desde lo emocional apenas terminó el partido del sábado por la noche ante Deportivo Riestra. Es que el empate dejó sabor a poco. En especial, por dos factores: uno, Central hizo un flojo segundo tiempo; y dos, le volvieron a empatar sobre el final, como había ocurrido en la primera fecha ante Godoy Cruz.

Pero, además, la igualdad marcó el cuarto juego consecutivo sin triunfos de los auriazules jugando en Arroyito (una derrota y tres empates), cuando en la fase clasificatoria del Apertura pasado, en el primer semestre de este 2025, los rivales desfilaban por el Gigante y se volvían a su casa con las manos vacías.

La lesión del juvenil Juan Giménez durante el primer tiempo del juego con Riestra, también golpeó al plantel canalla. El defensor, que venía trabajando con la selección argentina sub-20 para tomar parte en septiembre próximo del Mundial de la categoría en Chile, sufrió una severa lesión en la rodilla derecha que le impedirá jugar hasta el año que viene.

Las malas noticias quedaron atrás

Las malas noticias del sábado quedaron rápidamente atrás en el inicio de la semana de trabajo, programada en el predio de Arroyo Seco, de lunes a viernes, en turno matinal. Aunque por cuestiones climáticas, en parte se modificó lo previsto, y el grupo entrenó el miércoles por la tarde. En estos ensayos, el plantel mostró buen ánimo, apego al trabajo y mucha concentración.

El jueves llegaron las primeras señales concretas sobre un probable once para jugar este sábado contra Newell’s. Holan paró un equipo con los siguientes nombres en un 4-1-3-2: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana, Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra, Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz.

Además, empezaron a perder fuerza las chances como posibles titulares de dos futbolistas que venían “tocados” físicamente: Facundo Mallo y Federico Navarro. Ninguno de los dos participó del ensayo de fútbol donde el DT canalla probó una sola variante: Gaspar Duarte reemplazó a Copetti, y entonces el equipo se paró con un 4-1-4-1. ¿Y si va con un 4-4-2? Lo probó este viernes: Broun; Coronel, Komar, Quintana, Sández; Di María, Enzo Giménez, Ibarra, Malcorra; Copetti y Veliz.

El clásico y Di María

Semana clásica de lado, hay párrafo aparte para Di María. Angelito jugará su primer clásico desde el regreso. Antes de emigrar al fútbol europeo, ya había disputado dos derbis, un empate y una derrota. Por lo que este sábado en el Gigante buscará su primer triunfo ante el eterno rival. Será el único en esta condición. Es que todos los demás futbolistas de Central que estarían desde el arranque ya derrotaron, al menos una vez, a Newell’s.

También será un partido especial para Holan, que ya sabe lo que es ganar un clásico. Lo hizo en su estreno, en febrero pasado, de visitante e hilvanando el cuarto triunfo en serie de los auriazules ante Newell’s. Ahora, el Profesor tendrá la posibilidad de estirar rachas, tanto en diferencia de clásicos (actualmente son 20 de ventaja para Central), como en victorias consecutivas (van cuatro).

Holan es dueño de una gran campaña con el equipo. Esto es indiscutible. Los números marcan que: es primero junto a River en la tabla general; que en el año viene sumando el doble de puntos que lo habitual en condición de visitante; que tiene la valla menos vencida en la suma de Apertura y Clausura; y que solo sufrió dos derrotas en los 90 minutos en todo el año. Pero un nuevo éxito ante el clásico rival, aunque suene injusto, sería el mejor logro para que Holan se termine de instalar en un lugar privilegiado del complejo Mundo Central.

Con estadio completo, entradas agotadas el último miércoles en apenas 50 minutos desde que estuvieron a disposición de los socios, en Arroyito se preparan para vivir el clásico con la intensidad de siempre. Un triunfo da tres puntos para la tabla, como cualquier otro partido. Pero en los clásicos siempre hay en juego algo más. Y Central sabe que necesita capitalizar ese plus para revitalizar su fútbol y, a la vez, revalidar sus credenciales de candidato a pelear con chances concretas por estar entre los mejores equipos de este torneo Clausura.