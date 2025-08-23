Crianza responsable, ciclo de conferencias de Fundación Federada abierto a la comunidad

Criar entre pantallas, ciclo de conferencias de Fundación Federada abierto a la comunidad

El próximo viernes 29 de agosto , desde las 18, en el auditorio de Federada Cobertura Médica, Moreno 1222 , tendrá lugar la primera conferencia de un ciclo abierto a la comunidad, organizado por Fundación Federada .

Este primer encuentro tratará la temática “ Crianza responsable ”, y contará con dos expositoras que abordarán por separado el desarrollo emocional de los niños y los cuidados a tener en cuenta a partir del uso de internet.

La primera disertación estará a cargo de la orientadora familiar, escritora y editora Sofía Chas , y se titula: “ Criar con corazón y conciencia: cómo acompañar a nuestros hijos en el desarrollo de su mundo emocional” .

La otra conferencia será brindada por la consultora especialista en ciudadanía y crianza digital Lucía Fainboim , y se presenta con la carátula: “Criar entre pantallas: caja de herramientas para cuidar en internet” .

Crianza responsable

Ambas charlas son abiertas a la comunidad, libre y gratuitas, con inscripción previa y cupos limitados.

El objetivo de cada uno de los encuentros que se inician este viernes es brindar herramientas e información valiosa que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas, generar el diálogo y promover el abordaje colectivo de los temas más relevantes para el bienestar de la comunidad.

Federada es una prepaga con sede en Rosario, con más de 60 años de experiencia brindando cobertura médica de primer nivel a más de 150 mil asociados de todo el país.