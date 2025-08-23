La Capital | Ovación | Newell's

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Si consigue un buen resultado, Newell's podría impregnarle un salto de calidad y de atrevimiento a un proceso que necesita consolidarse con triunfos viscerales

Aníbal Fucaraccio

Por Aníbal Fucaraccio

23 de agosto 2025 · 06:15hs
Cocoliso González será la principal referencia en el ataque de Newells ante las lesiones del Pipa Benedetto.

Foto: Leo Vincenti / La Capital

Cocoliso González será la principal referencia en el ataque de Newell's ante las lesiones del Pipa Benedetto.
Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Tras un comienzo de semestre bastante irregular, donde le costó arrancar por la novela de la ingrata partida de Keylor Navas, por inoportunas lesiones y por la tardía llegada de algunos refuerzos, Newell's empezó a afirmar su paso recién después de sacar el boleto a cuartos de final de la Copa Argentina en Salta.

En esa estación, hace sólo 10 días, empezó a destrabar ataduras, y el empate ante Defensa y Justicia con equipo alternativo, donde pudo anotar un gol y recolectar puntos por primera vez en ese estadio, pareció afianzar esos esbozos de levantada que viene insinuando en los últimos pleitos el conjunto rojinegro y que tendrán esta tarde en Arroyito una tremenda prueba de fortaleza y carácter.

Si consigue un buen resultado en el clásico, la Lepra podría comenzar a sumarle más razones confiables a un proceso que todavía precisa triunfos viscerales para llevar su lucha a un nivel superior al actual, a un rango de protagonismo que se debe hace muchos años.

Leer más: Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Newell's y la incidencia del clásico

Allí se enmarca la importancia y la incidencia de este duelo para Newell’s. Encierra un poder de efectos inmediatos que potencian todo lo positivo cuando es a favor, y que retrasan cualquier tránsito cuando se planta en contra. El Ogro Fabbiani y sus muchachos conocen mejor que nadie este valor añadido y por eso guardó sus mejores armas en la última fecha en Florencio Varela.

En ese choque previo, sólo repitió en la formación inicial el marcador central Fabían Noguera, quien necesitaba rodaje y minutos de juego, ya que fue uno de los últimos refuerzos en llegar al parque Independencia.

Lo pudo cumplir ante Defensa y es un hecho que conformará la línea de 3/5 que plantaría el DT rojinegro en el Gigante. En ese sentido, lo más probable que Noguera se ubique como libre atrás, como lo hizo ante Atlético Tucumán, y no por derecha como frente al Halcón de Varela.

Leer más: Rosario Central vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

La principal incógnita en Newell's

Durante esta semana de entrenamientos, la principal duda estuvo centrada en quién sería el reemplazante de Luca Regiardo, quien recibió una tarjeta roja ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, y obligó al cuerpo técnico rojinegro a tener que trabajar para disimular esa ausencia.

En las primeras prácticas no hubo tareas que permitan conocer las intenciones del DT más en profundidad. Recién este jueves, en la sesión que se llevó adelante antes del banderazo, en el estadio Marcelo Bielsa, trascendió como un guiño más cercano a las certezas.

Desde ahí, se supo que David Sotelo es el gran candidato a ocupar ese lugar en la dupla de volantes centrales, junto a Ever Banega. Más atrás, quedaron las chances del uruguayo Martín Fernández, que con otras carácterísticas de juego, más similares a las de Regiardo, quedó más relegado como alternativa.

Leer más: Fin a las especulaciones: Newell's confirmó que Mateo Silvetti se va a Inter Miami

NOB Benedetto QXUAApG6G

¿El Pipa Benedetto al banco?

El otro foco de la atención en la semana leprosa lo protagonizó la recuperación del centrodelantero Darío Benedetto, quien las lesiones lo tienen a maltraer y todavía no pudo debutar oficialmente con la camiseta rojinegra.

El Pipa, el refuerzo más importante en este último mercado rojinegro, sufrió una lesión muscular en el primer partido en el cuadrangular amistoso en México y, luego, cuando estaba a punto de aparecer, sufrió otra dolencia muscular distinta que volvió a marginarlo del elenco de arranque, parece que estará en condiciones de integrar el banco de relevos, y podría actuar como elemento disparador de reacción durante el desarrollo del cotejo.

En ese escenario, Benedetto será una de las pocas cartas de peso que tendrá el Ogro en el banco, y desde ahí podría cumplir un rol revulsivo que puede ser muy productivo, de acuerdo al trámite del partido.

Con este panorama, el conjunto rojinegro podría formar con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Noguera, Víctor Cuesta y Angelo Martino; Sotelo y Banega; Luciano Herrera, Cocoliso González y Gonzalo Maroni.

Más allá de los momentos en que arribarán ambos contendientes, desde hace un tiempo Newell’s es siempre el que acarrea la mochila más pesada, y eso puede llegar a influir en el desarrollo del juego.

Una victoria en el clásico podría representar la oportunidad que esperan el Ogro y sus muchachos para consolidar el sendero con una gesta de gran relevancia. Les permitiría, de una vez por todas, ir a pelear en serio, por objetivos serios.

Noticias relacionadas
Herrera y Coronel, en el clásico pasado. Hoy volverán a estar frente a frente en el Gigante de Arroyito.

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Gerardo Andrés Martino le hizo un tributo a su padre con el primer gol de Argentino.

De tal palo tal astilla: el golazo de Argentino que hizo recordar al Newell's del Tata Martino

Di María festeja su primer gol de penal ante Godoy Cruz en el Gigante de Arroyito. 

Di María será récord: quiénes jugaron el clásico rosarino siendo campeones del mundo

¿Tendrá minutos? Darío Benedetto será suplente en Newells en el clásico contra Central. 

Darío Benedetto irá al banco de suplentes de Newell's en el clásico ante Central

Ver comentarios

Las más leídas

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Lo último

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Ideales para maratonear: las 5 series que la están rompiendo en Netflix

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Llega Blair a Rosario, la artista que abrió para Taylor Swift e intentó salvar a Dios

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Historia del Clásico, capítulo 12: números y curiosidades del clásico más antiguo del fútbol argentino

Javier Milei aseguró que la inflación será "sólo una pesadilla" a mitad del año que viene

El presidente disertó en la Bolsa de Comercio ante lo que consideró un "auditorio técnico" sobre economía, con ecuaciones en una pizarra electrónica que se transmitieron por pantalla gigante

Javier Milei aseguró que la inflación será sólo una pesadilla a mitad del año que viene
Pullaro: En el Congreso necesitamos votos, no vetos
politica

Pullaro: "En el Congreso necesitamos votos, no vetos"

Javkin aseguró que Argentina necesita dejar atrás la porteñocracia
politica

Javkin aseguró que Argentina "necesita dejar atrás la porteñocracia"

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos
policiales

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias
Policiales

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

Un jugador de Central chocó con su auto cuando iba al último entrenamiento previo al Clásico

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

El dueño les subió el alquiler: se llevaron la pileta y el pasto que habían puesto en el jardín

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

Usurpación: se metieron a una casa porque el dueño había muerto pero apareció y estaba vivo

Usurpación: se metieron a una casa porque "el dueño había muerto" pero apareció y estaba vivo

Ovación
Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newells guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

Central y una cita para el despegue, con Di María y Veliz como abanderados

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

El clásico, el partido del potrero, el corazón, la picardía y la inteligencia artesanal

Policiales
Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Por Martín Stoianovich

Policiales

Quién es el Viejo González, acusado de instigar desde la cárcel un ataque al Servicio Penitenciario

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Zona norte: cuatro detenidos en más de veinte allanamientos

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Tiros al Servicio Penitenciario: trasfondo del ataque que inició la semana trágica de marzo de 2024

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

Detuvieron al financista Daniel Casanovas y su esposa por nuevas denuncias

La Ciudad
El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable
La Ciudad

El viento se toma un descanso y queda un fin de semana agradable

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Avanza en el Concejo un proyecto para habilitar espacios para motos en el centro

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Cierra temporalmente La Isla de los Inventos: por qué y hasta cuándo

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Milei en la Bolsa de Comercio: habrá cortes y desvíos de tránsito en un sector del centro

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana
La Ciudad

Alerta amarilla por vientos fuertes en Rosario: cómo estará el tiempo el fin de semana

La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales
POLITICA

"La ley de financiamiento universitario soluciona problemas estructurales"

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van al puerto

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario
POLITICA

El Senado aprobó la ley de  financiamiento universitario

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en Santa Fe desde que Milei asumió la presidencia

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

Por Alvaro Torriglia
Economía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas
La Ciudad

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario
Policiales

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales
La Ciudad

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico
Ovación

Central ensayó con el doble nueve, un esquema que Holan repetiría en el clásico

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta
Información General

Cumplió 116 años, es la más longeva del mundo y compartió su receta

Javkin y la causa fentanilo: No van a ser las últimas ni las únicas detenciones
Información General

Javkin y la causa fentanilo: "No van a ser las últimas ni las únicas detenciones"

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

Por Pablo Mihal
Ovación

Los Juegos Jadar, una experiencia única del deporte argentino en Rosario

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto
Política

El oficialismo no pudo defender cinco decretos y el Senado los dejó sin efecto

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos
Política

Nuevo aumento para los senadores: la dieta llegará a 10,2 millones de pesos

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: Ni siquiera alcanza a la mitad
Política

Mayans negó que un senador cobre $10 millones: "Ni siquiera alcanza a la mitad"