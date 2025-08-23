Newell's guardó sus mejores armas y llega en levantada el gran duelo en Arroyito

Si consigue un buen resultado, Newell's podría impregnarle un salto de calidad y de atrevimiento a un proceso que necesita consolidarse con triunfos viscerales

Cocoliso González será la principal referencia en el ataque de Newell's ante las lesiones del Pipa Benedetto.

Tras un comienzo de semestre bastante irregular , donde le costó arrancar por la novela de la ingrata partida de Keylor Navas, por inoportunas lesiones y por la tardía llegada de algunos refuerzos, Newell's empezó a afirmar su paso recién después de sacar el boleto a cuartos de final de la Copa Argentina en Salta.

En esa estación, hace sólo 10 días, empezó a destrabar ataduras, y el empate ante Defensa y Justicia con equipo alternativo, donde pudo anotar un gol y recolectar puntos por primera vez en ese estadio, pareció afianzar esos esbozos de levantada que viene insinuando en los últimos pleitos el conjunto rojinegro y que tendrán esta tarde en Arroyito una tremenda prueba de fortaleza y carácter.

Si consigue un buen resultado en el clásico, la Lepra podría comenzar a sumarle más razones confiables a un proceso que todavía precisa triunfos viscerales para llevar su lucha a un nivel superior al actual , a un rango de protagonismo que se debe hace muchos años.

Newell's y la incidencia del clásico

Allí se enmarca la importancia y la incidencia de este duelo para Newell’s. Encierra un poder de efectos inmediatos que potencian todo lo positivo cuando es a favor, y que retrasan cualquier tránsito cuando se planta en contra. El Ogro Fabbiani y sus muchachos conocen mejor que nadie este valor añadido y por eso guardó sus mejores armas en la última fecha en Florencio Varela.

En ese choque previo, sólo repitió en la formación inicial el marcador central Fabían Noguera, quien necesitaba rodaje y minutos de juego, ya que fue uno de los últimos refuerzos en llegar al parque Independencia.

Lo pudo cumplir ante Defensa y es un hecho que conformará la línea de 3/5 que plantaría el DT rojinegro en el Gigante. En ese sentido, lo más probable que Noguera se ubique como libre atrás, como lo hizo ante Atlético Tucumán, y no por derecha como frente al Halcón de Varela.

La principal incógnita en Newell's

Durante esta semana de entrenamientos, la principal duda estuvo centrada en quién sería el reemplazante de Luca Regiardo, quien recibió una tarjeta roja ante Central Córdoba de Santiago del Estero en el Coloso, y obligó al cuerpo técnico rojinegro a tener que trabajar para disimular esa ausencia.

En las primeras prácticas no hubo tareas que permitan conocer las intenciones del DT más en profundidad. Recién este jueves, en la sesión que se llevó adelante antes del banderazo, en el estadio Marcelo Bielsa, trascendió como un guiño más cercano a las certezas.

Desde ahí, se supo que David Sotelo es el gran candidato a ocupar ese lugar en la dupla de volantes centrales, junto a Ever Banega. Más atrás, quedaron las chances del uruguayo Martín Fernández, que con otras carácterísticas de juego, más similares a las de Regiardo, quedó más relegado como alternativa.

¿El Pipa Benedetto al banco?

El otro foco de la atención en la semana leprosa lo protagonizó la recuperación del centrodelantero Darío Benedetto, quien las lesiones lo tienen a maltraer y todavía no pudo debutar oficialmente con la camiseta rojinegra.

El Pipa, el refuerzo más importante en este último mercado rojinegro, sufrió una lesión muscular en el primer partido en el cuadrangular amistoso en México y, luego, cuando estaba a punto de aparecer, sufrió otra dolencia muscular distinta que volvió a marginarlo del elenco de arranque, parece que estará en condiciones de integrar el banco de relevos, y podría actuar como elemento disparador de reacción durante el desarrollo del cotejo.

En ese escenario, Benedetto será una de las pocas cartas de peso que tendrá el Ogro en el banco, y desde ahí podría cumplir un rol revulsivo que puede ser muy productivo, de acuerdo al trámite del partido.

Con este panorama, el conjunto rojinegro podría formar con Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Noguera, Víctor Cuesta y Angelo Martino; Sotelo y Banega; Luciano Herrera, Cocoliso González y Gonzalo Maroni.

Más allá de los momentos en que arribarán ambos contendientes, desde hace un tiempo Newell’s es siempre el que acarrea la mochila más pesada, y eso puede llegar a influir en el desarrollo del juego.

Una victoria en el clásico podría representar la oportunidad que esperan el Ogro y sus muchachos para consolidar el sendero con una gesta de gran relevancia. Les permitiría, de una vez por todas, ir a pelear en serio, por objetivos serios.