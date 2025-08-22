La Capital | La Ciudad | abogados

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

La iniciativa surgió a partir de experiencias anteriores de un grupo de letrados y la Fundación Tercer Tiempo que trabaja con la reinserción a través del deporte. Hubo partidos previos en el hipódromo, pero ahora le tocó a la Unidad Penitenciaria 6

Lucas Ameriso

Por Lucas Ameriso

22 de agosto 2025 · 06:10hs
Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Será un partido inédito, por el contexto, los jugadores y el desafío. Este viernes a la tarde, un grupo de abogados que juegan al rugby en la liga de veteranos llegarán hasta la Unidad Penitenciaria Nº 6 (Francia 4855) para enfrentarse a los detenidos que juegan al deporte de la ovalada. Además de la cita especial, se trata de un paso más que dará la Fundación Tercer Tiempo, una entidad que trabaja desde hace más de una década con presos con quienes fomenta la reinclusión social. Los detenidos jugarán de locales, en su ámbito de reclusión. Participarán unos 30 internos, casi todos jóvenes y con buena conducta.

Transmisión de valores, disciplina y, sobre todas las cosas, una segunda oportunidad en la vida. De esto trata el partido que tendrá lugar en medio de alambres de púa, rejas y la mirada atenta de los guardiacárceles. De un lado, los abogados que juegan al rugby como veteranos en el equipo Los Cuervos. Del otro, presos que cumplen condena en los pabellones y que se engancharon en el deporte como una salida proactiva antes de recuperar su libertad.

rugbyabogados5

Los Cuervos son hombres del derecho que participan en la liga Rugby Classic, donde los mayores de 35 años despuntan el vicio en forma amateur con otros combinados. Por ejemplo, contra la agrupación Jovatos o contra los veteranos de Logaritmo. Pero ya es tradición que en octubre hagan un match contra el equipo de presos que coordina la Fundación Tercer Tiempo. En este caso, los reclusos son llevados a las canchas del hipódromo. Se trata de presos de buena conducta y que no cometieron delitos alevosos.

>>Leer más: El rugby y una experiencia de inclusión en las cárceles santafesinas

La organización tiene presencia en los penales de Coronda, Piñero, en Santa Fe y Rosario.

rugbyabogados

Cada intervención tiene el apoyo de profesores del deporte y de un equipo de profesionales que trabaja en la revinculación con el afuera. Por eso, los jugadores están próximos a cumplir su condena u obtener algún beneficio de salida. "Nosotros intentamos acompañarlos en esa etapa compleja con la finalidad de que no vuelvan a caer en manos de las organizaciones delictivas que hay en la ciudad", indicó a La Capital el responsable de Tercer Tiempo, Fernando Benítez.

>>Leer más: Gladiadores en los penales de Rosario

rugbyabogados3

Sostén intramuros

El test match de abogados visitantes en la Unidad 6 no tiene antecedentes, pero será el puntapié para una serie de partidos, y de actividades en coordinación con el Servicio Penitenciario. "Es importante para nosotros la participación activa del Estado en todos los ámbitos para hacer este acompañamiento; creo que hay personas que son rescatables y que es obligación no solamente de las autoridades, sino de la sociedad aportar y colaborar para su reinserción. No solamente de ellos, sino también de su entorno familiar y su entorno afectivo", remarcó Benítez.

rugbyabogados4

El rugby una buena excusa

Los Cuervos siempre apoyó a Tercer Tiempo. Unos 15 abogados van a participar del encuentro en el que habrá 30 internos con ganas de jugar al rugby.

"No existe hasta el momento la experiencia de jugar un partido de rugby dentro de una unidad penitenciaria. Vamos a jugar con una distinta modalidad, que es de 7 (seven) en una cancha chica", comentó a este diario el integrante y jugador de Los Cuervos Franco Galazzo.

rugbyabogados2

Una segunda oportunidad

"Desde el equipo Los Cuervos lo vemos muy bien y esperamos siempre con ansias este partido con la Fundación Tercer Tiempo", dijo con emoción Galazzo, quien como penalista quizás conozca a sus rivales deportivos. "Hay que divertirse", señaló el abogado para estimar que el promedio de edad de los reclusos que jugará es de 30 años,

Cuando el árbitro pite el comienzo y la ovalada vuele por el aire, las sensaciones se multiplicarán entre los jugadores. Un aire a libertad, el abrazo y las felicitaciones por la tarea cumplida.

Noticias relacionadas
Este viernes se cobrará el premio mensual del Programa Asistencia Perfecta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

El Congreso de universidades será en la UNR.

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Mendoza al 300, en barrio Martin de Rosario

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA. Uno de ellos es Estefanía.

Grupo Oroño lanza dos avatares digitales impulsados por IA: Grego y Estefanía

Ver comentarios

Las más leídas

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Lo último

El trío rosarino Garupá celebra a Ramón Ayala en el Teatro El Círculo

El trío rosarino Garupá celebra a Ramón Ayala en el Teatro El Círculo

En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía

"En Brasil ahora hay muchísimo interés por el desarrollo de la hidrovía"

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio absoluto de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Historia del Clásico, capítulo 11: dominio absoluto de Central y un gol histórico de Maxi Rodríguez

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto

Los granos desparramados en las banquinas de la avenida se ven desde la intersección con Uriburu hasta la zona de Lagos con sentido hacia el sur donde está Terminal Puerto Rosario. Se llevan los granos en vehículos y también a pie

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto
Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel
La Ciudad

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe
economia

Cerraron unas 1.500 pymes en lo que va del año en la provincia de Santa Fe

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Por Facundo Borrego
Política

Javier Milei en la Bolsa: viaje relámpago y, por ahora, sin reuniones privadas

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Por Tomás Barrandeguy

La Región

Yaguarundí en San Justo: una especie amenazada muy poco vista

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Por María Laura Cicerchia

Policiales

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newells

La inteligencia artificial eligió a su favorito para el clásico entre Central y Newell's

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

El Sanatorio de Niños suma una perrita en su Terapia Asistida con Animales

Un ex-Newells será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

Un ex-Newell's será el director técnico de uno de los equipos con más historia de Sudamérica

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

La fiscal pidió 3 años y medio de prisión para la actriz Andrea del Boca

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Ovación
En Newells, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

En Newells, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

En Newell's, Fabbiani no recurre a las sorpresas y Sotelo se metería en el once inicial

Banderazo: los hinchas de Newells cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

Banderazo: los hinchas de Newell's cumplieron con su ritual de apoyo antes del clásico

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

La AFA le aplicó una dura sanción a un director técnico: cuántas fechas no podrá dirigir

Policiales
Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor
Policiales

Elevan a juicio a una pareja que asesinó a un anciano en Pérez para robarle dinero y un televisor

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

Un hijo de Chabela Cantero mató a su hermano y aceptó 12 años de condena

El objetivo era matar: imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

"El objetivo era matar": imputan a los atacantes de un transporte penitenciario

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

La Ciudad
Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto
La Ciudad

Circunvalación: alerta por el robo de cereal a los camiones que van a descargar al puerto

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

El tiempo en Rosario: viernes más fresco, con viento y amenaza de lluvias aisladas

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta
La Ciudad

Más de 56 mil empleados docentes cobrarán la asistencia perfecta

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin
La Ciudad

Un hombre cayó por el hueco del ascensor en un edificio de barrio Martin

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias
La Ciudad

Muerte de las hermanas del Fonavi: qué dice el informe preliminar de las autopsias

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales
Politica

Reforma constitucional: cambios en el Poder Judicial y los órganos de fiscales

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria
La Ciudad

La UNR será sede del Primer Congreso Nacional de Innovación Universitaria

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor
LA CIUDAD

Conmoción en una escuela de barrio Ludueña por la muerte de un pintor

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo
Política

El gobierno intervino la Agencia de Discapacidad: quién queda a cargo

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos
Policiales

Crimen de la peluquera de Empalme: hay recompensa de 8 millones de pesos

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias
La Región

Ante el cierre del aeropuerto de Rosario, Sauce Viejo sumará vuelos y frecuencias

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app
La Región

Dejó su celular para que lo repararan y le gestionaron un crédito desde una app

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar
La Ciudad

Maratea visitó las obras para la Sala de Día del Hospital Vilela: cuánto falta recaudar

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste
POLICIALES

Amenaza con trasfondo sentimental tras un ataque incendiario en la zona oeste

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro
Policiales

Pelea en zona sur: recibió una puñalada y denunció a su suegro

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra
Policiales

El chofer de un colectivo interurbano denunció que lo atacaron con una piedra

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción
POLITICA

Milei echó al titular de la Agencia de Discapacidad tras denuncia por corrupción

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos
Política

La ley de discapacidad que desafió a Milei: cómo votaron los diputados santafesinos

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos
Información General

Quini 6: de dónde es el ganador que se llevó más de 1.500 millones de pesos