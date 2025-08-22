Inédito: abogados y presos jugarán al rugby dentro de la cárcel

La iniciativa surgió a partir de experiencias anteriores de un grupo de letrados y la Fundación Tercer Tiempo que trabaja con la reinserción a través del deporte. Hubo partidos previos en el hipódromo, pero ahora le tocó a la Unidad Penitenciaria 6

Será un partido inédito, por el contexto, los jugadores y el desafío. Este viernes a la tarde, un grupo de abogados que juegan al rugby en la liga de veteranos llegarán hasta la Unidad Penitenciaria Nº 6 (Francia 4855) para enfrentarse a los detenidos que juegan al deporte de la ovalada. Además de la cita especial, se trata de un paso más que dará la Fundación Tercer Tiempo, una entidad que trabaja desde hace más de una década con presos con quienes fomenta la reinclusión social. Los detenidos jugarán de locales, en su ámbito de reclusión. Participarán unos 30 internos, casi todos jóvenes y con buena conducta.

Transmisión de valores, disciplina y, sobre todas las cosas, una segunda oportunidad en la vida. De esto trata el partido que tendrá lugar en medio de alambres de púa, rejas y la mirada atenta de los guardiacárceles. De un lado, los abogados que juegan al rugby como veteranos en el equipo Los Cuervos. Del otro, presos que cumplen condena en los pabellones y que se engancharon en el deporte como una salida proactiva antes de recuperar su libertad.

Los Cuervos son hombres del derecho que participan en la liga Rugby Classic, donde los mayores de 35 años despuntan el vicio en forma amateur con otros combinados. Por ejemplo, contra la agrupación Jovatos o contra los veteranos de Logaritmo. Pero ya es tradición que en octubre hagan un match contra el equipo de presos que coordina la Fundación Tercer Tiempo. En este caso, los reclusos son llevados a las canchas del hipódromo. Se trata de presos de buena conducta y que no cometieron delitos alevosos.

La organización tiene presencia en los penales de Coronda, Piñero, en Santa Fe y Rosario.

rugbyabogados

Cada intervención tiene el apoyo de profesores del deporte y de un equipo de profesionales que trabaja en la revinculación con el afuera. Por eso, los jugadores están próximos a cumplir su condena u obtener algún beneficio de salida. "Nosotros intentamos acompañarlos en esa etapa compleja con la finalidad de que no vuelvan a caer en manos de las organizaciones delictivas que hay en la ciudad", indicó a La Capital el responsable de Tercer Tiempo, Fernando Benítez.

>>Leer más: Gladiadores en los penales de Rosario

rugbyabogados3

Sostén intramuros

El test match de abogados visitantes en la Unidad 6 no tiene antecedentes, pero será el puntapié para una serie de partidos, y de actividades en coordinación con el Servicio Penitenciario. "Es importante para nosotros la participación activa del Estado en todos los ámbitos para hacer este acompañamiento; creo que hay personas que son rescatables y que es obligación no solamente de las autoridades, sino de la sociedad aportar y colaborar para su reinserción. No solamente de ellos, sino también de su entorno familiar y su entorno afectivo", remarcó Benítez.

rugbyabogados4

El rugby una buena excusa

Los Cuervos siempre apoyó a Tercer Tiempo. Unos 15 abogados van a participar del encuentro en el que habrá 30 internos con ganas de jugar al rugby.

"No existe hasta el momento la experiencia de jugar un partido de rugby dentro de una unidad penitenciaria. Vamos a jugar con una distinta modalidad, que es de 7 (seven) en una cancha chica", comentó a este diario el integrante y jugador de Los Cuervos Franco Galazzo.

rugbyabogados2

Una segunda oportunidad

"Desde el equipo Los Cuervos lo vemos muy bien y esperamos siempre con ansias este partido con la Fundación Tercer Tiempo", dijo con emoción Galazzo, quien como penalista quizás conozca a sus rivales deportivos. "Hay que divertirse", señaló el abogado para estimar que el promedio de edad de los reclusos que jugará es de 30 años,

Cuando el árbitro pite el comienzo y la ovalada vuele por el aire, las sensaciones se multiplicarán entre los jugadores. Un aire a libertad, el abrazo y las felicitaciones por la tarea cumplida.