Central vuelve al trabajo con muchas bajas y todavía sin incorporaciones

Es tiempo de iniciar un nuevo camino. De proyectar y alimentar un nuevo sueño. Central arrancará este martes a la tarde su periplo para encarar la cercana Copa de la Liga. El canalla se llevó al breve receso mucha tarea por resolver. La última imagen que dejó en cancha fue preocupante. No solo por la sorprendente eliminación de la Copa Argentina ante el humilde Chaco For Ever. También porque ratificó que salir del Gigante le generó un dolor de cabeza durante todo el primer semestre. El plantel auriazul iniciará desde el country de Arroyo Seco la preparación para afrontar el tramo final del año deportivo. Lo hará con muchas bajas debido a diversos factores como lesiones, cesiones a préstamo, rescisiones y ventas. Miguel Russo deberá arreglársela con lo que tiene a mano, ya que por el momento no llegaron nuevas caras.