La reserva de Central lo ganaba por dos goles, pero terminó repartiendo puntos con Gimnasia

El Canalla había encaminado el partido con los tantos de Thiago Ponce y Santiago Segovia, pero se lo empataron. Sigue entre los cuatro primeros del Grupo A

El volante central Lucas Ramos traslada frente a la doble marca de los futbolistas de Gimnasia.

Lo que pintaba un partido relativamente tranquilo y de fácil resolución terminó en un reparto de puntos. La reserva de Central tuvo todo para volver a sumar de a tres, pero en su visita a Gimnasia y Esgrima La Plata terminó igualando 2-2 un encuentro en el que estaba dos tantos arriba.

Con esta igualdad, el equipo que dirige Mario Pobersnik llegó a los 20 puntos y quedó a dos unidades del líder River, pero, lo más importante, es que se mantiene entre los cuatro primeros del Grupo A, en busca de los cuartos de final.

Los goles del conjunto canalla, que venía de ganarle por 2 a 0 a Unión en Arroyo Seco, fueron convertidos por Thiago Ponce y Santiago Segovia .

El partido no pudo comenzar de la mejor manera para Central. Es que no sólo se puso en ventaja, sino que no tardó mucho en estirar la diferencia. Thiago Ponce fue quien rompió el cero en La Plata, mientras que Santiago Segovia marcó el segundo algunos minutos más tarde.

Leonardo Ríos saca el centro con pierna izquierda. Central no pudo sostener la ventaja que sacó en el inicio del partido.

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Pero después de eso el Canalla sufrió un par de desconcentraciones que le costaron caras. Porque dos minutos después del tanto de Segovia, Gimnasia descontó por intermedio de Napolitano y en los minutos finales llegó el empate por parte de Troncoso.

Lo del complemento fue más monótono y sin tanto brillo, tanto del lado de Central como del de Gimnasia. El Canalla intentó de todas las formas posibles, pero no pudo hallar el desequilibrio que le permitiera volver a sumar tres puntos. Al menos el empate le sirvió para mantenerse entre los cuatro primeros.

El equipo de Central

El equipo de Central que el técnico Pobersnik puso en cancha fue con: Leonardo Sosa; Ulises Ciccioli, Luca Raffin, Felipe Carnicero (59’ Franco Castorani) y Leonardo Ríos; Paolo Giaccone (69' Hernán López) y Lucas Ramos (86' Joaquín Espina); Paulo Bustos, Santiago Segovia y Marcelo Cabrera (69' Kevin Gutiérrez); Thiago Ponce (86' Ignacio Moreno).

Mientras, en el banco de suplentes quedaron: Ezequiel Zapata, Marco Vicente, Elian Pizzi, Asael Oviedo, Tomás Salteño y Santiago Enrique.