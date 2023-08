Central va de visitante con la especulación lógica: el esquema

Primera cita de visitante de Central en el torneo y la especulación aparece por sí sola: ¿mantendrá Miguel Ángel Russo el esquema o variará? La consigna no nace de manera caprichosa, sino que está atada a lo que fue el comportamiento del entrenador canalla en muchos partidos del torneo anterior, en los que alteró el sistema cuando su equipo tuvo que salir del Gigante. Es decir, hay antecedentes muy cercanos que avalan esa idea que Russo puede tener en mente y sobre la cual hasta aquí no dio ningún indicio de que pueda actuar de la misma forma, pero ello no invalida la posibilidad de que el próximo lunes en cancha de Banfield el canalla salga a jugar con un central más, prescindiendo, claro está, de un volante.