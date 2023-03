Central: una semana clave, en la antesala de algo más fuerte

Para Central no será el inicio de una semana más, será el inicio de la semana previa a un partido que determinará el semblante con el que el equipo de Miguel Angel Russo llegará ni más ni menos que al clásico frente a Newell’s (por la 10ª fecha). Corresponde que nadie quiera hacer referencia a ese partido en el Coloso, pero no hay nadie por estos días que no sienta que lo que resulte del choque con el lobo tendrá un impacto desde lo emocional para lo que viene. Por eso la importancia del trabajo que haga Russo durante los próximos días, en el intento de dar en la tecla respecto al equipo que pondrá en cancha el próximo viernes (a las 19), en el Gigante de Arroyito.