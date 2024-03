Central, un equipo liviano que no pudo acertarle a los tres palos

Lo de Central en ofensiva fue muy endeble en la derrota ante Huracán. No registró ningún remate franco al arco, lo cual también explica la caída en el Ducó.

No pudo torcer el destino. El ingreso de Gómez por un improductivo Malcorra no alcanzó. Apenas un remate desviado en el final.

Para un equipo que pretende ganar hay un requisito indispensable que debe cumplir y del cual no puede apartarse ni medio milímetro: debe llegar al arco rival con cierto peligro, con algo de claridad para que no todo quede librado al azar o a algún rebote salvador. Central fue un equipo tan pero tan liviano que no hubo registros en el Tomás A Ducó de algún remate del canalla dentro de los tres palos. Ninguno. Por eso a Huracán se le hizo tan fácil. Apenas un par de aproximaciones, pero remates al arco, ninguno. En eso se explicó también claramente la derrota.