Central tiene una recta final de torneo con rivales potentes

Ya está demostrado en el fútbol argentino que no hay partidos fáciles y que cualquiera puede ser un rival complejo, pero las especulaciones que se pueden hacer en la recta final del torneo es que Central tendrá, en lo papeles, un fixture complejo, contra equipos que hoy están peleando en la parte alta de la tabla de posiciones. Desde ese lado será un desafío importantísimo para el equipo de Miguel Ángel Russo , que también tiene lo suyo y del cual los rivales pueden pensar lo mismo. Lo cierto es que de los siete equipos con los que chocará el canalla, cuatro se encuentran hoy en zona de clasificación a copas internacionales .

En esos siete partidos que le restan, el canalla deberá toparse contra San Lorenzo , Estudiantes, River y Belgrano. Se está hablando nada menos que del puntero (River) y del tercero y el cuatro ( San Lorenzo y Estudiantes ). Lo de Belgrano no deja de ser sorprendente (está en su primer año en la máxima categoría tras el ascenso) y hoy marcha octavo, con 31 puntos. Está metido en zona de Copa Sudamericana .

Antes que inicie un torneo no se puede establecer qué equipos estarán peleando en el final, pero a este Central el tramo final del campeonato lo encuentra mirando a rivales que hoy están bien arriba. Por eso, para Russo y sus dirigidos habrá un esfuerzo enorme.

Hay otro rival que hoy en este caso no se menciona porque no se encuentra en la parte alta de la tabla, pero que siempre impone respecto. Se trata de este Racing de Fernando Gago, que no está atravesando un buen momento en la Liga Profesional, pero que en Copa Libertadores marcha bien y está a un paso de lograr la clasificación a octavos de final como primero de su grupo. Ese también será un rival de mucho cuidado, encima en condición de visitante.

Cuentan que Russo ya había puesto los ojos en esta situación, aunque con algo más de amplitud, inmediatamente después de pasada la mitad del torneo. Gente que concurre a menudo al predio de Arroyo Seco confió que el entrenador canalla ya avizoraba “una segunda vuelta” quizá un poco más compleja que la primera.

Central4MB.jpg Cuando el torneo llegó al a mitad, Russo ya avizoraba una segunda rueda compleja, por los rivales que se le venían. Marcelo Bustamante / La Capital

Es que ya aparecía Tallares (hoy único escolta) en el horizonte y, además de los ya mencionados, Defensa y Justicia, de muy buena campaña y al que el canalla se sacó de encima en el Gigante de Arroyito.

Ahora, tal como se dieron las cosas, para este equipo de Russo habrá una apuesta más que importante, porque más allá del nivel de los rivales habrá un objetivo que cumplir y tiene que ver con finalizar este campeonato entre los clasificados a alguna copa internacional.

Central3MB.jpg Central logró hacerse muy fuerte de local y deberá mantenerla para la campaña no decaiga. Marcelo Bustamante / La Capital

Sí tendrá repartida la condición ante esos equipos. A Estudiantes y River los recibirá en el Gigante de Arroyito, mientras que visitará a San Lorenzo y Belgrano. Los otros equipos que se toparán con el canalla son Colón (el domingo 25), Central Córdoba de Santiago del Estero y Racing. En el medio seguramente estará el choque por Copa Argentina, frente a Chaco For Ever.

Russo está convencido que este parate por fecha Fifa le vino bien al plantel para hacer un reacondicionamiento físico, ya que en la recta final habrá una fecha entresemana (la 23ª, en la que el canalla visitará a Estudiantes) y que en algún momento deberá jugar por Copa Argentina. Pero más allá del calendario, la sensación que hay hoy en Arroyito es que varios de esos partidos que jugará será un duelo de iguales.