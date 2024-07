Central tiene una cita con el líder Huracán y una gran chance de meterse en la conversación

La agenda viene súper apretada para Central . Pero el esfuerzo vaya si vale la pena. Este viernes le confirmaron que jugará los octavos de final de la Copa Sudamericana, ante Fortaleza, los miércoles 14 y 21 de agosto. Por eso aspira a jugar el clásico de la 10ª fecha el sábado 10 y no el domingo 11. Y antes tiene una linda seguidilla local, con un premio mayor si le va bien. Aunque parezca mentira, los resultados pueden catapultarlo a pelear bien arriba. De hecho, esta tarde-noche recibe al único líder Huracán y el miércoles visitará, en el pendiente de la 7ª fecha, a uno de los escoltas Unión . La tentación es grande.

Claro que Miguel Ángel Russo, que cumple 300 partidos en Central y será el foco de atención, sabe que tiene que dosificar. Por eso, no concentró a Carlos Quintana y seguramente hará otras variantes respecto a los once que lograron gallardamente el pasaporte a octavos de final de la Sudamericana en Porto Alegre.

Por el Pelado, que se ganó un lugar de indiscutible en el once auriazul, puede tener chances el pibe Juan Valentín Giménez. Pero tiene a mano la experiencia de Miguel Barbieri, que también podría jugar por primera vez.

En esta ocasión es el sorprendente puntero el que llega al Gigante y Central está a 6 puntos, con un partido menos. Ergo, depende de sí mismo para alcanzarlo si el miércoles también puede con Unión.

Pero claro, Central viene de un viaje cansador a Porto Alegre, que le insumió inclusive un día más prácticamente porque no pudo regresar de inmediato, el miércoles jugará en Santa Fe y luego el lunes siguiente en La Plata.

Malcorra y Martínez tienen chances en el once de Central

Por eso no es descabellado que haya modificaciones, más porque también hay jugadores que supieron ser titulares y ahora corren de atrás, como Damián Martínez o Ignacio Malcorra. No sería nada extraño que aparezcan entre los once con el Globo.

Arriba, tampoco sería ilógico que la camiseta 44 de Agustín Módica salte al césped de entrada y que el que quede en el banco sea Marco Ruben. Con 4-4-2 juega Enzo Copetti también, si es con 4-2-3-1 podría ser guardado y que entre Lautaro Giaccone.

Mientras que descansarían también Mauricio Martínez y Jonatan Gómez, en cuyo caso Kevin Ortiz y Maximiliano Lovera (o Francesco Lo Celso) tendrían chances. ¿Y el Coyote Rodríguez por Agustín Sández? También podría ser. Mientras que Jaminton Campaz seguiría entre los once.

Russo seguro esperará hasta ver cómo amanecen sus jugadores este sábado para tomar las últimas determinaciones. Y pondrá lo mejor considerando el equilibrio de titulares habituales-desgaste físico. La parada ante Huracán es muy importante. Central vuelve a tener la chance de pelear el torneo local. Bueno aprovecharla.