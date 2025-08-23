Central tiene equipo confirmado para el clásico: Holan mete un solo cambio El DT canalla dispuso el ingreso de Komar por el lesionado Giménez. El resto, los mismos que jugaron ante Riestra. Copetti otra vez junto a Veliz Por Elbio Evangeliste 23 de agosto 2025 · 16:54hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Alejo Veliz viene de convertir ante Riestra y estará nuevamente desde el arranque.

Ariel Holan develó el misterio y los once de Central para el clásico están confirmados. Y lejos de meter algún manotazo en la formación, el DT canalla fue a lo seguro, a lo que cree más conveniente. El equipo será prácticamente el mismo que el que viene de empatar ante Riestra.

La única variante que realizará el entrenador es el ingreso de Juan Cruz Komar por el lesionado Juan Giménez. En ese sentido estaba claro que Holan debía meter mano por el impedimento del juvenil Giménez, quien sufrió una dura lesión de rodilla. Y las dudas durante la semana se centraron entre Komar y Facundo Mallo.

Holan2SSM Ariel Holan confirmó los once de Central para el clásico en el Gigante de Arroyito. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Komar corría con ventaja Komar no sólo fue quien ingresó en lugar de Giménez en el último partido, sino que el uruguayo viene recuperándose de una lesión muscular. Holan, por eso lo incluyó entre los concentrados, pero ocupará un lugar en el banco de suplentes.

Después, todas las especulaciones que se realizaron en la previa sobre el ingreso de algún volante más de marca y de un posible cambio de esquema quedaron en la nada. Es que Holan optó por mantener los nombres del último partido y esa apuesta incluye, por supuesto, a Enzo Copetti, quien volverá a compartir la ofensiva junto a Alejo Veliz.

CopettiSSM Enzo Copetti viene de ser titular y estará nuevamente en la ofensiva canalla, junto a Veliz. Sebastián Suárez Meccia / La Capital Quizá sea Copetti el encargado de retroceder algunos metros para tapar la salida del rival, en especial de Banega, un trabajo que podría haber hecho Ibarra o Navaro en caso de que éste último se hubiera metido entre los once. Los once de Central Holan confirmó a los once de Central que irán en busca del quinto triunfo consecutivo en el clásico rosarino y el Canalla formará con: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Juan Cruz Komar, Carlos Quintana y Agustín Sández; Franco Ibarra; Ángel Di María, Ignacio Malcorra y Jaminton Campaz; Enzo Copetti y Alejo Veliz. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/1959341514473054687&partner=&hide_thread=false ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE



ASÍ FORMA EL MÁS GRANDE

Así forma #RosarioCentral pic.twitter.com/BEPh6jvCZi — Rosario Central (@RosarioCentral) August 23, 2025