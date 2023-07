Central se trajo un puntito de despedida de Córdoba

Previo al pitazo inicial de Fernando Espinoza quedaba a la vista el esquema de cada uno. Central volvió a la línea de tres (cinco en el retroceso) en defensa, mantuvo el doble cinco y presentó al tándem de Lautaro Giaccone y Luciano Ferreyra detrás de Alejo Veliz. Belgrano acusó recibo del golpazo en La Plata y Guillermo Farré dejó de lado el infructuoso 5-3-2 para equilibrar a su once con un 4-4-2 que le dé orden a un equipo desordenado.

Belgrano tomó rápido la iniciativa y le marcó la cancha al canalla con una presión asfixiante en la salida del conjunto de Miguel Angel Russo. Ulises Sánchez se desprendía de la zona media y generaba dolores de cabeza, lo mismo con Mariano Miño surcando la banda izquierda. Central miraba la pelota pasar. No generaba juego, la perdía con facilidad y a Veliz todo le quedaba lejos. Extrañaba a Ignacio Malcorra para poner claridad en momentos de nebulosa.

Prácticamente no pasaba nada, casi no había aproximaciones a los arcos, sólo avances que terminaban en piletazos buscando el penal o centros a la nada misma. Central cedía terreno y buscaba hacer negocio en alguna contra. El pirata flaqueaba por la izquierda, con el chileno Matías Ibacache que salía siempre tarde y el ingresado Ibrahim Hesar, quien lejos estaba de darle una mano. Pero el canalla no supo explotar esa falencia en la trinchera de enfrente.

Usted leyó bien, no crea que se perdió de algo en el comentario. No hubo un solo tiro al arco en 45 minutos de ninguna de las partes (para ser bondadosos se le puede contar uno a Vegetti al inicio). Belgrano demostró porqué últimamente no le ganaba a nadie y Central porqué apenas logró un triunfo afuera. Nada de nada. Pero a dejar la ventana abierta para el complemento.

La metodología del segundo tiempo fue un espejo de los minutos de la apertura del partido. Belgrano empujaba, apretaba, aunque esta vez tuvo una clarita en los pies de Ulises Sánchez, a los 52’, que se animó de media distancia y obligó a Fatura Broun a volar.

Central respondió en una jugada aislada a los 66’, después de un pelotazo cruzado que encontró a Facundo Mallo sobrando detrás de todos y el uruguayo remató seco y encontró la resistencia de Nahuel Losada en el primer palo.

El tiempo se escurría, Russo observaba el banco de suplentes pero no tenía ningún as bajo la manga que pudiera cambiar radicalmente el trámite. Quizás el partido le pedía que apostara por otra referencia en zona de definición, ya que Central activaba una y otra vez a Coyote Rodríguez para tirar centros dañinos al área.

Casi que Central terminó jugando con equipo alternativo, porque Russo cuidó a Quintana, Coyote Rodríguez también salió con una molestia y anteriormente Mac Allister y Damián Martínez. Hay que recordar las bajas previas de Campaz, Malcorra y Ortiz. Descompensado.

El epílogo de la historia en Córdoba tuvo a un Belgrano que apretaba el acelerador pero se pasaba de rosca. Y Central atacaba, con el freno de mano. El pirata cascoteaba vía aérea buscando la cabeza salvadora de Vegetti. Los de Russo imitaban el método pero con Veliz. Así se cerró el último capítulo de la liga para Central, en el que no pudo sacarse la mala espina de la olvidable campaña afuera. Ni siquiera ante un rival que llegaba con más preguntas en el lomo que certezas. Central está donde está por la fortaleza en el Gigante. Y quién sabe qué hubiese sido de sus aspiraciones si arañaba algún puntito más de visitante. Esa parte terminó siendo un pecado, pero el resultado final es positivo.