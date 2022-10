Central: se suspendió la reunión del consenso por la comisión electoral

Dos agrupaciones presentaron su lista de candidatos y desde el club entienden que deberían bajarlas antes de la reunión. Si no acuerdan, habrá votación en la asamblea del jueves 13, el mismo día que Central jugaría en Tucumán

En Central fue suspendida la reunión en la que se iba a buscar el consenso para conformar la comisión electoral de cara a las elecciones del próximo 18 de diciembre. Estaba prevista para las 18 de este jueves, pero desde el club decidieron bajarla porque dos agrupaciones decidieron presentar sus listas con candidatos en caso de que no haya consenso y se deba ir a votación en la asamblea del próximo jueves 13. En la anterior reunión por el consenso estas mismas agrupaciones (y una más) también había presentado listas, que, según admiten desde la dirigencia, fueron bajadas antes de la reunión en la que se llegó a un acuerdo. Lo concreto es que así como están planteadas las cosas, el jueves próximo (el día Central jugaría de visitante ante Atlético Tucumán ) se debería llevar a cabo una votación para elegir los tres titulares y tres suplentes para la comisión electoral.

La diferencia está en la interpretación que se hizo de ambos lados. Tanto desde Raza Canalla como de Cultura Canaya indicaron que cumplieron con los mismos pasos del consenso anterior, en la que también habían presentado su lista de candidatos. En esa ocasión Canayas Unidos también hizo lo propio. Y que posterior a esa presentación presentaron un escrito dándole de baja a esa presentación.

sede2.jpg En Central el camino a las elecciones viene con muchos obstáculos. Hoy la fecha de los comicios es el 18 de diciembre. Leonardo Vincenti / La Capital

Lo que esgrimen desde el club es que en aquella oportunidad esas agrupaciones le dieron de baja a las listas de candidatos a la comisión electoral antes de la reunión del consenso y en este caso no, aduciendo que si no cumplen con ese paso la reunión de todas las agrupaciones con el oficialismo no tiene ningún sentido.

Por eso durante el día desde el club se envió un e-mal suspendiendo la reunión y aclarando que la misma sólo se llevaría a cabo en caso de que aquellas agrupaciones que habían presentado su lista le dieran de baja.

Las agrupaciones que tengan intenciones de tener representación en la nueva comisión electoral tendrán tiempo hasta este viernes a las 18 para presentar su lista de candidatos. Pasado ese tiempo, si no hay consenso los tres titulares y tres suplentes de esa comisión se definirán en una votación (convencional, con urnas, no a mano alzada) en la asamblea del jueves 13, en la subsede del Cruce Alberdi.