Central se entrenó con la mira puesta en el partido del martes por la Copa Libertadores

En Central no hay tiempo para relajaciones, por eso este mismo este jueves el plantel se entrenó de cara al choque el próximo martes en Venezuela ante Caracas por la Copa Libertadores . Lo mismo ocurrirá el viernes y el sábado (ambos entrenamientos en turno matutino), antes de emprender viaje. El mismo está previsto para las primeras horas del domingo.

Cristian Fabbiani: "Jugamos en una cancha que a mí se me hace fácil, nunca perdí acá"

De no mediar imprevistos, Kevin Ortiz, Ignacio Malcorra y Tomás O’Connor recuperarán su lugar entre los once, pero mucho dependerá de qué formato de equipo pondrá en cancha Russo.

La presencia de Lautaro Giaccone, suplente en Brasil, pero titular ante Riestra, podría ser uno de los puntos a dilucidar, aunque en ese caso hay que tomar en cuenta que el Laucha viene de jugar sus primeros partidos tras un largo proceso de recuperación tras un desgarro. Agustín Sández es otro de los jugadores a seguir con atención, ya que fue reemplazado en el entretiempo y la televisión lo mostró, sentado en el banco, con una bolsa de hielo en una de sus piernas.

De todas formas, el DT tiene los entrenamientos de este viernes y sábado para analizar y también el que habrá en suelo venezolano. Pero más allá de algunos nombres en particular, la base del equipo Russo ya la tiene en mente y con lo mejor que tenga a disposición el canalla irá en busca de un resultado positivo frente a un Caracas que hasta aquí no sólo no sumó puntos en la Copa, sino que perdió por goleada los dos encuentros que disputó.