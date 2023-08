Central: Sández quiere hablar en cancha

Llegó para jugar. En Boca no pudo tener regularidad. Central lo sumó porque Miguel Russo lo tiene bien fichado . El experimentado entrenador considera que Agustín Sández puede aportarle ese plus que necesita la última línea canalla para mostrarse firme. La realidad marca que el juvenil está ante la chance de tener su estreno con la pilcha centralista cuando sea turno de visitar a Banfield, partido que está pactado para que se lleve a cabo el próximo lunes en el sur bonaerense.

“Miguel fue el técnico que me hizo debutar en Boca y siempre le voy a estar agradecido por la oportunidad que me dio de jugar en primera. Pero ahora estamos acá y más allá de que nos conocemos quiero estar a disposición. Me toque o no me toque jugar, siempre voy a tirar para adelante”, aseveró el futbolista de 22 años, tal vez a modo de preámbulo en cuanto a su futuro inmediato.

Si bien el técnico no definió ni paró una alineación, también es cierto que suele esperar hasta último momento para confirmarla. Sin embargo, hay ciertos indicadores que marcan que el ingreso del defensor, que puede oficiar tanto de zaguero central como lateral izquierdo, es una gran posibilidad.

Este sábado será turno de plasmar una nueva sesión en Arroyo Seco. El DT todavía cuenta con cierto margen como seguir especulando y evaluando a sus pupilos. La última línea no ofreció grandes aciertos en el debut de la Copa de la Liga ante Atlético Tucumán.

Central se paró ante el decano con cuatro en el fondo. Russo podría retocar el sistema táctico para visitar a Banfield. Tiene en mano la potestad de volver a recurrir a cinco jugadores en el sector defensivo. Desde el punto de vista, pese a que el taladro viene de perder dos partidos al hilo (con Estudiantes de Río Cuarto por Copa Argentina 1 a 0 y ante Lanús por 2 a 0 por la primera fecha) y hace tres presentaciones que no puede hacer un gol, Russo no tiene empacho en potenciar el fondo.

Agustín Sández será de ahora en más la primera opción firme del técnico. El jugador se mudó hace unos escasos días a Arroyito porque Central adquirió el 50 por ciento de su ficha al xeneize en 1.380.000 dólares. También es verdad que para el DT está muy por encima de Juan Komar a la hora de emparchar la retaguardia. En otro contexto, o mejor dicho en tiempos no muy lejanos, quien entraba a la defensa para “reforzarla” era Juan Komar, quien de ahora en más costará verlo en el equipo o sumando minutos en cancha.

La resultante es contundente. Sández llegó por pedido expreso de Russo. Vino para jugar. Y, de no mediar imponderables, todo marca que tendrá su bautismo sagrado con la indumentaria centralista el próximo lunes, cuando el elenco auriazul deba visitar al alicaído Banfield en pos de conseguir su primer triunfo en la Copa de la Liga, además de cortar una seca racha sin triunfos fuera del Gigante.