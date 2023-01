Central sale a la cancha en el Gigante: los pasos a tener en cuenta para ingresar

Ante la buena demanda de entradas, desde la entidad se informó que "el ingreso será únicamente con tu carnet. No socios con platea ingresarán con su DNI. El molinete dará luz verde al leer tu carnet (DNI en caso de platea no socio) y la popular/platea se cancelará para que la credencial no pueda reutilizarse".

¡Volvemos al Gigante!



El ingreso será únicamente con tu Carnet. No socios con platea ingresarán con su DNI.



El molinete dará luz verde al leer tu carnet (DNI en caso de platea no socio) y la popular/platea se cancelará para que la credencial no pueda reutilizarse. pic.twitter.com/hGnj4ptBXI — Rosario Central (@RosarioCentral) January 27, 2023

En las redes sociales oficiales canallas también se solicitó concurrir con anticipación y se indicaron con un croquis los distintos puntos de accesos al estadio dependiendo del sector adquirido.

Cabe recordar que el encuentro que inaugurará el torneo de primera división será televisado por TNT Sports, es decir solo podrán verlo los que tengan comprado el pack de fútbol.

https://twitter.com/RosarioCentral/status/1618806010407182339 #HoyJuegaCentral | ¡Llegó el día!



#TorneoBinance

Argentinos Juniors

19.15 hs

Estadio Gigante de Arroyito

TNT Sports

Yael Falcón Pérez#VamosCanalla pic.twitter.com/QFJEDghlEA — Rosario Central (@RosarioCentral) January 27, 2023