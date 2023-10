Central: Russo no lo confirmó, pero iría con el mismo equipo ante Huracán

Ignacio Malcorra, el héroe en el clásico, continuaría entre los suplentes. Jaminton Campaz se recuperó del golpe y seguiría entre los once

En Central, la semana posterior al gran triunfo en el clásico transitó con algunas dudas respecto al equipo que este viernes recibirá a Huracán y Miguel Angel Russo, como acostumbra, no confirmó los once, aunque hay muchas posibilidades de que sean los mismos del último partido, por lo que Ignacio Malcorra continuaría en el banco de relevos. Sí habría lugar para Jaminton Campaz, quien no pudo terminar el clásico.