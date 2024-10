Central pierde un soldado de selección que no jugará este lunes ante Defensa y Justicia

Agustín Sández no jugará ante Defensa y Justicia.

La selección de Paraguay realizará un trabajo especial de acondicionamiento físico antes de jugar ante Ecuador el próximo jueves, en la altura de Quito. Y eso obligó a los citados a viajar con antelación a la selección guaraní. Por este motivo Sández no podrá jugar ante Defensa y Justicia. El reemplazante en la defensa auriazul podría ser Alan Rodríguez.

Defensa y Justicia vs Central: hora, canal y posibles formaciones por la fecha 17 de la Liga Profesional

La sorpresa de Alfaro con Sández

La citación de Sández por parte de Gustavo Alfaro fue la gran sorpresa para la doble fecha de las eliminatorias.

El lateral zurdo nacido en Lanús acaba de obtener la nacionalización y ya le llegó la convocatoria, en una semana muy especial, con golazo de cabeza incluido, el segundo de Central para el 3-0 sobre Vélez.

“Estoy muy contento por la citación. Es el premio grupal, si no fuera por el equipo no se me hubiese dado, así que estoy agradecido a ellos y al cuerpo técnico”, dijo Sández después del partido del martes último en el Gigante.

Y es más, se especula con que hasta podría ser titular en Quito, ya que hace rato que Paraguay no cuenta con un lateral izquierdo natural.

Sández lleva 32 partidos en el año (30 de titular) y 3 goles de los importantes: el que le dio la clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana en Porto Alegre ante Inter, el de la ida de octavos ante Fortaleza y ahora ante Vélez, con ese impecable cabezazo tras el córner de Malcorra.

Y lo dicho, excepto en el partido ante Independiente donde Lequi lo guardó para la revancha con Fortaleza, fue titular siempre en su ciclo y el único de la defensa que no faltaba desde la revancha en Brasil.

Los convocados de Central para Defensa y Justicia