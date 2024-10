Central: "Me voy con la sensación de bronca por el resultado", dijo Matías Lequi

Con mucho fastidio por el resultado ante Banfield, Matías Lequi se refirió al empate de Central en el Gigante de Arroyito . “Me voy con la sensación de un poco de bronca por el resultado. Tuvimos chances de llevarnos la victoria. En la última del partido, Marco Ruben marcó pero estaba en posición adelantada y después no hubo tiempo. No fue el resultado que vinimos a buscar, tuvimos chances para abrir el marcador y Banfield en la primera nos marcó. Después salimos en busca de la igualdad y la logramos. En el segundo tiempo seguimos intentando el tanto del triunfo, un poco desordenados. En líneas generales el equipo dejó todo para ganarlo ”, dijo el técnico canalla tras la igualdad ante el Taladro.

Matías Lequi y su cuerpo técnico tuvieron varios días tras jugarse las fechas de las eliminatorias y el DT canalla expresó: “Trabajamos todos los días para mejorar, que el equipo crezca, que saque resultados”. El Flaco se mantiene invicto como DT jugando en el Gigante a pesar que no le pudo ganar al Taladro. Y agregó el DT de Central: “La mayor bronca es que la gente no pudo disfrutar de un triunfo. Nosotros siempre queremos ganar y más de local”.

Sobre el arbitraje de Pablo Echavarría, Lequi no quiso dar declaraciones. “Del árbitro no voy a hablar. En la última jugada Marco Ruben estaba adelantado y no me quejé”.