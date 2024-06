Los datos que dejó otro gol histórico de Marco Ruben con la camiseta de Central

Miguel Ángel Russo: "A este equipo no le gusta perder y no bajamos los brazos"

Vale destacar que para que Marco Ruben pase en este rubro a Sebastián Abreu deberá marcar un gol después del 28 de noviembre de este año. Pero para superar a Palma y transformarse en el futbolista más longevo de Central en gritar un gol, tendrá que festejar un tanto con su salto característico después del 27 de enero de 2026. Algo muy difícil, pero no imposible teniendo en cuanta el pasado del goleador y sus aptitudes físicas

Lanús, una de sus víctimas preferidas

El del domingo fue el séptimo gol que Ruben le convierte a Lanús. Es el equipo al que más le anotó, junto a Colón y Arsenal. Tras debutar en la red frente a Racing en el Apertura 2004, su segundo y su tercer gol de los 106 que tiene fueron al Granate. En el Clausura 2005 le marcó en el 3 a 3 en el Gigante y luego festejó en el 4 a 0 en el Apertura 2005 en Arroyito, tres días antes del triunfo frente a Newell’s en Copa Sudamericana, donde peinó la pelota para que Germán Rivarola anotara el gol del triunfo.

Luego le hizo como visitante en el Apertura 2006 cuando Central ganó 2 a 1. Ya en su regresó le convirtió, de penal, a Lanús en 2015 (1-1 en Genóva y Cordiviola) y los últimos dos fueron en la Liga Profesional 2021 cuando empataron 2 a 2 en el Néstor Díaz Pérez.

A su vez se convirtió en el jugador más longevo en la historia en festejar en Central ante Lanús, superando por lejos a Matías Caruzzo (nació el 15/08/1984), quien el 6 de octubre de 2019, en la Superliga 2019/20 anotó el tanto de la victoria por 1 a 1 en cancha de Lanús con 35 años y 1 mes.

Ruben además es también el tercer futbolista más joven en convertirle al Granate, ya que el gol que anotó en el Apertura 2005 fue con 18 años y 4 meses. El primer puesto de este rubro le corresponde a un compañero del actual equipo: Maximiliano Lovera (nació el 9 de marzo de 1999), quien en la derrota por 2 a 1 en el Gigante del 11 de diciembre de 2016 le convirtió cuando tenía 17 años y 9 meses. Mientras que el segundo lugar pertenece a Bernardo Vilariño (nació el 20/12/1921), que el 7 de abril de 1940 cuando Central perdió 6 a 5 como visitante de Lanús en la primera fecha del campeonato de ese año, convirtió con 18 años y 3 meses.

Más goles de zurda que de cabeza

Otro dato que llamó la atención fue que sin ser su pierna más hábil, Marco Ruben haya anotado su gol número 27 con la pierna izquierda con la camiseta de Central de los 106 que lleva. Hizo más goles de zurda que de cabeza (26). Mientras que lleva 53 con la pierna derecha. A Lanús es al equipo que más goles le hizo con su pierna izquierda (4). Segundo quedó River de Montevideo con tres.

Goles que siempre aportan algo

Amén de todos estos apuntes, los goles de Marco siempre dejaron algo positivo para el equipo. No es un dato menor que solamente 5 de los 106 goles que hizo no hayan servido para modificar un resultado, ya que fueron para descontar uno que terminó en derrota. Pero de los otros 101 festejos, 56, más de la mitad, fueron para que Central con ese gol pase a ganar el partido, 16 para empatarlo y 29 para aumentar la diferencia en un partido que los canallas ya iban ganando. Sin dudas, números que no dejan de impresionar.