Central buscará repetir el partidazo ante Racing y tumbar al líder River

Central recibe a las 21.30 al equipo de Marcelo Gallardo en el Gigante de Arroyito. Jorge Almirón podría hacer debutar al refuerzo Julián Fernández

Facundo Mallo será uno de los zagueros de Central en el atrapante duelo de esta noche ante River en Arroyito.

El mal arranque de torneo ante Belgrano en Arroyito parece haber quedado rápidamente atrás. Es que la reacción auriazul fue inmediata. Unos pocos días después del debut con derrota ante el Pirata cordobés en el Gigante, Rosario Central logró una gran victoria frente a Racing en el Cilindro de Avellaneda, donde no conseguía imponerse desde hacía casi 10 años.

Ahora, el Canalla recibirá este domingo por la tercera fecha del Apertura nada menos que a River, que sumó los 6 puntos en sus primeras dos presentaciones. Sin dudas, esta será una buena oportunidad y medida para que los dirigidos por Jorge Almirón puedan demostrar que el triunfo ante la Academia llegó a partir de una mejora futbolística, que no fue casual.

Una de las novedades en Central es que sería preservado por una molestia física Jaminton Campaz.

Con cartel de ser, al menos en lo previo, uno de los duelos más atractivos de la tercera fecha del Apertura, el partido entre Rosario Central y River se jugará desde las 21.30 en Arroyito. Y contará además con el arbitraje de Facundo Tello, quien estará acompañado por Andrés Merlos como responsable del sistema VAR.

Sin respiro

El Apertura no da respiro, y tanto Rosario Central como River tendrán que afrontar su tercer partido del torneo en ocho días. Por lo que el tema físico será un factor determinante a la hora de que los técnicos definan las formaciones iniciales de cada equipo. Es que el desgaste no solo llega desde el esfuerzo del jugador en cada encuentro, a esto se le suma también como dificultad el soportar las altas temperaturas reinantes en esta época del año.

Almirón y la base que viene jugando en Central

Por el lado de Central, Almirón podría poner en cancha a la mayoría de los que estuvieron desde el inicio en los primeros dos partidos. Respecto de los que arrancaron ante Racing, el que podría perder su lugar en el equipo es Agustín Sández. El lateral zurdo ya fue reemplazado en el entretiempo del juego frente a Racing “por cuestiones físicas”, según dijo Almirón. Por lo tanto, la presencia de Sández desde el inicio es duda. Su reemplazante sería, como en el Cilindro, Alexis Soto.

Además, el DT auriazul evaluará la posibilidad de incluir desde el inicio a Julián Fernández, recién incorporado como refuerzo. Fernández, exVélez y New York City de la MLS, podría reemplazar a Enzo Giménez o a Emanuel Coronel. De darse este último caso, el paraguayo Giménez se retrasaría en el terreno para ser lateral derecho.

Además, este sábado volvió a quedar descartada la chance de que Gastón Ávila sea considerado por el cuerpo técnico para este partido. Es que el Gato no se recupera a pleno aún del esguince de tobillo que sufrió el último 14 de enero, hace poco más de 15 días, jugando un amistoso de pretemporada ante Almirante Brown. El otro que quedó al margen es Pol Fernández. El volante, que también llegó como refuerzo, ya comenzó una preparación física especial para ponerse a tono, lo antes posible, con sus compañeros.

River con sumatoria perfecta

Por el lado de River, lleva sumatoria perfecta. Tiene 6 puntos en la tabla sobre 6 posibles, producto de las victorias como visitante ante Barracas Central (1 a 0), y de local ante Gimnasia de La Plata (2 a 0). El líder, y también goleador del equipo, es Juanfer Quintero. El colombiano no solo marcó los dos tantos en el triunfo ante el Lobo, también gobierna futbolísticamente el equipo de Gallardo.

En el Millo, no podrá jugar el lateral izquierdo Matías Viña, quien fue expulsado en la fecha pasada ante Gimnasia, y por eso tendrá que purgar una sanción disciplinaria.

En tanto, el que no está aún en condiciones de reaparecer es el arquero titular de River, Franco Armani. Ese lugar volverá a ser cubierto por Santiago Beltrán, quien mantuvo su valla invicta en las primeras dos fechas del torneo.

Probables formaciones

Central: J. Ledesma; E. Coronel, F. Mallo, Ovando y Soto o A. Sández; F. Ibarra, V. Pizarro; E. Giménez o Julián Fernández, A. Di María y Duarte o Cantizano o ; y Veliz.

DT: Jorge Almirón 4-2-3-1

River: S. Beltrán; G. Montiel, L. Martínez Quarta, L. Rivero o Paulo Díaz y M. Acuña; F. Vera, A. Moreno, T. Galván; J. F. Quintero; S. Driussi y F. Colidio.

DT: Marcelo Gallardo 4-4-1-1

Hora y TV: 21.30 - TNT Sports

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Facundo Tello