Central le pedirá a Marco Ruben que defina si vuelve a jugar o no

En este sentido, el vocero de la Comisión Directiva del club del barrio de Arroyito advirtió: “No sabemos qué va a hacer Marco, pero necesitamos una definición porque hay que decisiones en cuanto a la futura conformación del plantel”.

El bermudense Marco Ruben, de 34 años, jugó su último partido en Central el lunes 16 de marzo de 2019, cuando el equipo perdió 3 a 1 con Colón, en el Gigante de Arroyito, por el único partido de la Copa de la Superliga, que luego fue cancelada por la pandemia de Covid-19.

Marco Ruben || Rosario Central 2020

El 1 de agosto de 2019, con la actividad futbolística paralizada en el país por la emergencia sanitaria, el jugador que surgió de las divisiones inferiores y que tuvo jugó en tres temporadas en Central avisó que no volvería durante 2020.

“Quiero formalizar mi decisión de no jugar al fútbol profesional durante lo que queda de este año 2020. Si bien siento esto como una pausa en mi carrera, el tiempo y las circunstancias dirán si esta pausa es definitiva o no”, explicó en un comunicado.

“Al terminar mi contrato en junio no tenía tomada esta decisión -explicó entonces-. Para no generar incertidumbre y entorpecer el armado del equipo, en ese momento informé a Central que no me tenga en cuenta. Esta es una decisión personal, familiar y de vida, donde la situación del fútbol post pandemia tiene gran peso en ella. No vivo esto como una despedida”.

El entrenador canalla, Kily González, mantuvo contacto con el jugador como lo reconoció a Télam en una videoconferencia: “Marco me mandó un mensaje después del partido con River, me dijo que le había gustado cómo había jugado el equipo, pero es un tema sobre el que yo no voy a opinar porque es una decisión personal en la que no puedo influir ni interferir”.

Durante los últimos meses, el jugador se dedicó a su pasión por la pesca en el río Paraná, en la ciudad entrerriana de Victoria, que ahora no puede practicar por la veda impuesta por la histórica bajante.