Central: Holan metió dos cambios, uno lógico y otro que nadie tenía en los planes

El entrenador canalla introduce a Facundo Mallo por el lesionado Carlos Quintana y además mete otra modicación en la zona de tres cuartos

Elbio Evangeliste

5 de octubre 2025 · 20:38hs
Ariel Holan analizó mucho durante antes de decidir cuál era el mejor Central para poner en cancha.

Ariel Holan analizó mucho durante antes de decidir cuál era el mejor Central para poner en cancha.

Central tiene equipo confirmado para recibir a River. Después de varios días de especulaciones se supo que Ariel Holan realizará dos modificaciones respecto a los once que vienen de jugar ante Gimnasia: el ingreso de Facundo Mallo por el lesionado Carlos Quintana y también de Gaspar Duarte por Enzo Copetti.

La mala noticia de la lesión del Pelado Quiantana se sintió de inmediato, ya en cancha de Gimnasia, donde todos supieron que debía ser operado. Ese día Mallo ingresó por él y se caída de maduro que en este partido iba a suceder lo mismo.

El último de Mallo, en Tucumán

Mallo tuvo que salta a la cancha en lugar de Quintana. El central vuelve a ser titular.

Después de transformarse en una pieza clave en el equipo, Mallo perdió terreno y quedó relegado tras una lesión. Es por eso que volverá a jugar como titular después de seis encuentros. La última vez que lo hizo fue en el choque en Tucumán, ante Atlético, por la cuarta fecha.

Leer más: En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

Esto provocará, como ya se vio en cancha de Gimnasia, que Mallo juegue volcado sobre la derecha, como primer marcador central, y que Juan Cruz Komar se corra hacia la izquierda.

La otra gran incógnita en la previa tenía que ver con el posible ingreso de Federico Navarro para reforzar el anillo central, algo que finalmente no ocurrió. Pero igualmente Holan sorprendió con una variante que nadie tenía en los planes: quien se mete entre los once es Duarte en lugar de Copetti.

Los once de Central

Tras la confirmación por parte de Ariel Holan, los once de Central para jugar ante River son: Jorge Broun; Emanuel Coronel, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Angel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.

