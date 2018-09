Central le ganó a Talleres en los penales y avanzó a octavos de la Copa Argentina

Rosario Central derrotó por penales a Talleres por 5 a 3, tras empatar sin goles en el tiempo reglamentario en cancha de Lanús, con lo que avanzó a octavos de final de la Copa Argentina.

Los primeros minutos fueron apenas un round de reconocimiento, pero de a poco Central empezó a acercarse al arco de Herrera. Primero fue el Colo Gil quien probó y encontró bien parado al arquero cordobés, y luego Germán Herrera, aunque con muy mala puntería. Sobre los diez minutos hubo un susto para Central: el Cholo Guiñazú fue abajo y levantó los tapones contra Zampedri, que terminó muy golpeado, pero finalmente siguió en el partido.

A los 23', Germán Herrera hizo trabajar al arquero Guido Herrera. El delantero de Central enganchó en el vértice del área grande y sacó un remate que parecía no llevar demasiado peligro, pero el Uno de Talleres tuvo que esforzarse para manotearla abajo.

Pero no fue más que un "oasis" en un primer tiempo donde ambos mostraron más intenciones que ideas, y que terminó aburriendo con pelotazos largos y poca precisión. Y cada vez más lejos de las áreas.

En el arranque del complemento los roles se invirtieron y Talleres insinuó un poco más, pero sin hacer daño. Y otra vez un dolorido Zampedri obligó a detener algunos minutos el juego. Y otra vez el partido en un pozo, ambos sin fútbol, sin profundidad, sin otra opción más que chocar con las defensas o apostar al pelotazo salvador.

Un zapatazo de Germán Herrera a los 22', desde muy lejos, despertó a todos de la modorra, pese a que el disparo no pasó cerca. Y después otra vez el Chaqueño, anticipando a la defensa. Y el recién ingresado Andrés Lioi (reemplazó a Carrizo) con otro tiro de media distancia. No es que el partido haya cambiado radicalmente, pero al menos Central recuperó la pelota y se acordó de atacar.

Y ya no volvieron a inquietar, con excepción de nada más que dos desbordes por derecha de Lanús cuyos centros no llegaron a destino. Muy poco para ambos, que finalmente resolvieron con tiros penales quien seguía en la Copa Argentina. Empezó pateando Central y el único que no convirtió fue Ortiz, con la atajada de Ledesma que finalmente fue el pasaporte canalla a octavos.

Embed #CopaArgentinaEnTyCSports ¡GANÓ ROSARIO CENTRAL! En Lanús, el Canalla le ganó 5 a 3 a Talleres por la vía de los penales y se clasificó a los 8avos de final. pic.twitter.com/A4ajSaTo3p — TyC Sports (@TyCSports) 7 de septiembre de 2018



En la serie desde los doce pasos, en Central convirtieron Ortigoza, Parot, Gil, Camacho y Zampedri. Por Talleres, Soñora hizo el suyo, Ledesma se lo atajó a Ortiz, y convirtieron Cubas y Arias.

El próximo rival de Central en Copa Argentina, por octavos de final, será Almagro. Por la misma llave, el sábado se miden Newell's-Atlético Tucumán, cuyo ganador se medirá con el vencedor de Central-Almagro. ¿Habrá clásico en cuartos de final de la Copa Argentina?