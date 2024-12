Central: las 10 imágenes de un año que se fue con más tristezas que alegrías

Central deja atrás un 2024 que no se ajustó en absoluto a las expectativas que se habían generado después de la consagración en la Copa de la Liga 2023. Es que tras esa conquista la vara no sólo quedó alta, sino que se apuntó de lleno al plano internacional, donde sólo le alcanzó para competir. En el haber, por supuesto, los dos clásicos ganados, que fue el único decoro que el Canalla le pudo meter a una temporada en la que las cosas no le salieron de acuerdo a lo imaginado.