Central: la búsqueda del salvavidas gigante que hay en casa

Al igual que en 2023, la baja performance canalla como visitante hace que el equipo de Russo deba echar mano a la localía para que el protagonismo no decaiga

La historia se repite. Es incómodo mencionarlo una y otra vez, pero es lo que hay y a Central es lo que le toca vivir. Hace casi un año Ovación publicó una nota con el título “Central y la obligación de la reivindicación permanente”, en la que dio cuenta sobre que “la poca eficacia afuera hace que semana de por medio se vea en la necesidad de potenciar la localía para no resignar protagonismo” (ese fue el texto de la bajada), y hoy esa idea es aplicable ciento por ciento. Fue el modo de vida que tuvo el canalla no sólo en la pasada Liga Profesional, sino también en la Copa de la Liga en la que se coronó campeón y en esta que está transitando. Otra vez la dualidad entre la producción en condición de local y de visitante, la que no achica la brecha de rendimientos. En su estadio el Central de este ciclo de Miguel Angel Russo tiene una efectividad del 75 por ciento, pero afuera la brecha alcanza apenas el 24. Es por eso que la historia en Arroyito todavía se escribe con la misma tinta.