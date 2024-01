Central inicia la pretemporada tras el título en la Copa de la Liga

Porque la alegría que se vivió (y aún se vive) en Arroyito decantará en una exigencia mayor por ese desafío internacional que hay por delante.

Russo arrancará con los futbolistas que tiene, pero siendo consciente de que deberán llegar refuerzos en varias posiciones e incluso futbolistas para completar un plantel que necesitará no sólo calidad en esto de mantener en alza las pretensiones de protagonismo, sino también cantidad, para el momento en el que la doble competencia apremie de verdad.

Central2SSM.jpg Russo tuvo sus merecidas vacaciones y emprenderá un nuevo desafío luego del titulo que logró Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Para Russo es una muy buena noticia saber que podrá seguir contando con Facundo Mallo, Carlos Quintana, Ignacio Malcorra, Damián Martínez (a todos ellos se les renovó el contrato a fines de 2023) y Jorge Broun. Otros ya no están. Pero lo fundamental será que la mayoría de los refuerzos que solicitó el entrenador lleguen lo antes posible, para que la adaptación al grupo no demande más tiempo del esperado.

De quien no hay novedades todavía es Jaminton Campaz, por quien Central hizo uso de la opción de compra por el 50 por ciento del pase, pero que aún restan cuestiones por resolver entre el futbolista y Gremio, que no sería otra cosa que una deuda que el club brasilero tiene con el colombiano. Es probable que el Bicho no esté en este primer entrenamiento, pero su ausencia no estaría relacionada a ese tema con Gremio, sino a una lógística con el vuelo desde Colombia. Creen que ya el sábado será uno más en Arroyo Seco.

Por lo pronto, en Central creen que no habrá inconvenientes para la continuidad del delantero y que llegado el momento si el club tiene que accionar de alguna determinada manera para destrabar el conflicto, lo hará.

CampazSSM.jpg Es difícil que Jaminton Campaz esté presente en la primera práctica. En Central son optimistas respecto a su continuidad. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Cómo será el torneo de campeones en Montevideo.

Después de algunos días de trabajo en Arroyo Seco, el plantel canalla viajará a Uruguay, donde disputará la Copa de Campeones de Argentina, Chile y Uruguay. En ese certamen participarán Central, campeón de la Copa de la Liga, Colo Colo, campeón de la Copa Chile, y Liverpool, ganador del campeonato uruguayo. Habrá un tercer partido contra Defensor Sporting de Uruguay.

El primer encuentro será el sábado 13 de enero (a las 17.45), frente a Liverpool, martes 16 (22.15) ante Colo Colo (posiblemente en el Centenario) y allí saldrá el campeón del certamen, mientras que el último encuentro Central lo jugará contra Defensor Sporting el viernes 19 (habrá otro trofeo en juego), a las 20.

Después de eso llegará el debut en la Copa de la Liga, ante Atlético Tucumán, de visitante, en lo que será el inicio de un semestre de mucho trajinar, con torneo local y Copa Libertadores.