En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

En su anterior estadía en el Canalla, el 9 le anotó cuatro tantos al Millonario, don dos dobletes. Los otros dos que le marcaron son Campaz y Santi López

Por Elbio Evangeliste

4 de octubre 2025 · 15:04hs
Alejo Veliz lo grita con el corazón

Alejo Veliz lo grita con el corazón, en e Gigante. Fue en uno de los dos dobletes que le convirtió a River.

Hay jugadores a los que les sienta bien enfrentar a un equipo y puede ser algo fruto de la casualidad o no. Este plantel de Central no cuenta con muchos jugadores que le hayan convertido a River, pero sí hay uno que en más de una ocasión le asestó un doblete.

Aquellos que tengan un poquito de memoria se acordarán de esos partidos en los que Alejo Veliz tuvo una destacada actuación frente al rival de este domingo por la noche en el Gigante de Arroyito.

Y el hoy centrodelantero titular se hizo fuerte no sólo en el Gigante, sino que también tuvo una jornada de alto impacto en el Monumental. Además de Veliz, hay otros dos futbolistas que le convirtieron a River con la camiseta canalla: Jaminton Campaz y Santiago López.

Embed - En la DESPEDIDA de GALLARDO del MONUMENTAL, RIVER cayó ante el CANALLA | River 1-2 Central | Resumen

Hacía poco que Veliz había sido promovido a la primera división y uno de sus grandes partidos fue justamente en ese inicio en el fútbol grande: contra River en el Monumental.

Central y un triunfo Monumental

En el final de la Liga Profesional 2022, aquel Central dirigido por Carlos Tevez fue a un Monumental en el que de lo único que se hablaba era de la despedida de Gallardo, pero Veliz puso la tapa.

Goles2LV
Veliz hizo un partidazo en el Monumental, en la despedida de Gallardo. Ese día el equipo de Carlos Tevez puso la tapa.

Veliz hizo un partidazo en el Monumental, en la despedida de Gallardo. Ese día el equipo de Carlos Tevez puso la tapa.

Alejo se despachó con un doblete para el triunfo 2-1 para el Canalla. El primero tras el rebote que dio Armani después del remate de Gino Infantino y en segundo apareció en el segundo palo para empujarla tras el centro de Lautaro Blanco.

Ya con Miguel Angel Russo como entrenador, Central recibió al Millonario en julio de 2023 por la Liga Profesional y Veliz una vez más apareció en todo su esplendor, con otro doblete (el restante gol lo marcó el Pupi Ferreyra), en el empate por 3 a 3.

Marcó el primer tanto ingresando por el centro del área luego del centro de Jaminton Campaz. Una acción similar se dio en el segundo, aunque en esa oportunidad el envío bajo desde la izquierda llegó de la zurda de Ignacio Malcorra.

Embed - Rosario Central 3 - River 1 [RESUMEN COMPLETO]

Otros que le anotaron a River

El último jugador que le marcó un gol a River y que aún está en el plantel es Santiago López, quien seguramente no estará disponible para este encuentro. Fue en el torneo Apertura, cuando el Canalla igualó 2 a 2 en el Monumental.

Sebastián Ferreira había abierto la cuenta en favor de Central y River lo dio vuelta, pero Santi López apareció en el final para empujar al gol ese último toque de Enzo Copetti.

CampazMB
Jaminton Campaz metió una definición exquisita ante la salida de Armani. Con Russo como DT, fue triunfo de Central por 3-1.

Jaminton Campaz metió una definición exquisita ante la salida de Armani. Con Russo como DT, fue triunfo de Central por 3-1.

Un poco más atrás en el tiempo, por la Copa de la Liga 2023 en la que Central fue campeón, se recuerda el tanto de Campaz, no sólo porque sirvió para sellar la victoria (fue 3-1), sino por la factura de la conquista.

Fue en una contra que se inició en campo propio, Malcorra trasladó y en tres cuartos de cancha la metió en cortada hacia el colombiano, quien venía como una tromba, y definió a tres dedos con el pie izquierdo ante la salida de Leandro Armani.

Carlos Quintana se retira lamentando del campo de juego de Gimnasia. El zaguero central quedó out por el resto del año.

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Emiliano Vecchio recibió la bienvenida de las autoridades del torneo amateur de San Nicolás. 

Emiliano Vecchio se convirtió en el nuevo refuerzo de un tradicional club de San Nicolás

Central llega entonado al partido con River por el gran triunfo que logró en La Plata ante Gimnasia.

Central: una prueba de carácter y la zanahoria que tiene enfrente a la quiere tirarle el manotazo

Maxi Salas, el ex Racing, felicita a Colidio que lo asistió en el gol de River, que pasó a semis de Copa Argentina.

Copa Argentina: River venció a Racing y ahora enfrenta a Central, que celebró el resultado

