El conmovedor relato de Di María: "Cuando les conté a mis padres que volvía a Central se pusieron a llorar" Fideo contó el detalle de la intimidad de su retorno a Central, el momento en el que se los comunicó a sus padres, el llanto de su hija y los recuerdos imborrables. 5 de octubre 2025 · 15:58hs

Sebastián Suárez Meccia / La Capital Fideo Di María y su festejo del gol olímpico ante Boca en el Gigante de Arroyito.

Angel Di María está atravesando un momento especial en su regreso a Central y así lo deja en claro en cada entrevista periodística. “En mi cabeza siempre estuvo la idea de volver a Central. No te voy a mentir, hubo un momento en el que pensé que no se daba”, confesó Fideo en diálogo con DSports. Y agregó: “Hoy no tengo palabras, estoy agradecido y feliz de entrar a la cancha con mis hijas y que mi mamá me pueda ver”.

Dentro de las confesiones, contó cómo fue que sus papás se enteraron de su regreso al Canalla: “La noche anterior se enteraron. Nadie sabía que volvía, solo mi mujer y el presidente. Después del Mundial de Clubes, llegó a comer y ahí se los conté. Se pusieron a llorar y le dije ‘volví a nacer, a firmar mi primer contrato profesional’”.

“Creo que más de uno sabe mi historia, lo que viví. Siempre hay momentos duros en la vida, no solamente en el jugador, sino de cualquier persona en cualquier trabajo, Capaz mañana te quedás sin trabajo y tienes que salir a buscar. Lo que me pasó a mí, que es lo que me llena, mucha gente no puede trabajar de lo que le gusta. A mis amigos les digo ‘que bueno que tengas laburo’, es difícil darle de comer a los hijos. Es importante pelear por lo que uno quiere. Muchas veces ven la parte linda, pero yo me esforcé, comí banco de suplentes, me gané mi lugar, muchas veces me perdí fiestas, cumpleaños, no estar con la familia. Lo importante es que uno lucha por llevar el pan a la casa”, agregó.

En 2024 tuvo una vuelta fallida a Central, marcada por las amenazas que corrieron cuando comenzó a mencionarse la posibilidad. Ello le provocó dolor a Di María y toda su familia, según el mismo retrata: “El de afuera no ve, piensan que uno dice ‘no vuelvo, listo’. Con mi familia pasamos 2 o 3 meses horribles, en los que estaba la Copa América y yo pensaba ‘por qué no puedo volver a Central’. Mi nena lloraba porque quería volver y le decíamos que no podíamos. Le dije ‘hija, si no puedo volver a jugar, me retiro y volvemos a vivir a Rosario’. Pero ella quería verme jugar en Central. Se terminó dando todo”.

¿Cómo le fue a Di María en esta segunda etapa en Rosario Central? Desde su vuelta, en el segundo semestre del 2025, el “Fideo” disputó ocho partidos en Central, todos por el Torneo Clausura. Desde un primer momento fue determinante para el equipo que dirige Ariel Holan. Marcó 4 goles, 2 de penal, 1 de tiro libre (el histórico tanto ante Newells, desde 30 metros, que sirvió para ganar el clásico) y uno olímpico (córner desde la derecha ante Boca Juniors, que venció a Leandro Brey).