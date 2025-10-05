La Capital | Central

Central se juega una ficha fuerte ante River, para tener mucha más banca

Entonado por la gran victoria en La Plata, el Canalla recibe al equipo de Gallardo, un competidor directos en la lucha por el ingreso a la Copa Libertadores

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

5 de octubre 2025 · 07:00hs
Buen triunfo. Central viene de ganar con claridad en La Plata

Celina Mutti Lovera / La Capital

Buen triunfo. Central viene de ganar con claridad en La Plata, lo que fue un gran envión anímico.

En el tramo final del torneo, expectativas en alza y un escenario tentador. Son demasiados condimentos que tiene este Central para no dejar pasar el tren que lo depositaría en una estación de privilegio. Partido sumamente complicado, contra un River que revitalizó su ánimo en Copa Argentina, justamente en el Gigante, pero al que está obligado a intentar faltarle el respeto. De lograrlo y cumplir el objetivo, Central estará dando un paso gigantesco frente a esas metas que intenta cumplir.

Central juega su propio torneo y tracciona frente a sus propios objetivos, pero como en toda competencia, hay quienes imponen resistencia. Y River es uno de esos equipos a los que hoy el Canalla mira de reojo.

La puja en la búsqueda del primer puesto de la tabla anual es tan clara que es imposible no pensar que Central está frente a una chance inmejorable de adelantar unos cuantos casilleros. Pero para ello no debe fallar y se verá en la obligación de torcerle el brazo al Millonario.

>>Leer más: En este Central, Alejo Veliz es quien más clara la tiene en esto de hacerle goles a River

Central y un objetivo de mínima

Hay un objetivo de mínima que Central debe cumplir y es no perder. Logrando eso le alcanzaría para mantener a raya al equipo de Gallardo, pero la tentación de los tres puntos es más fuerte. Ganar le implicaría sacarle cuatro puntos de ventaja y encarar lo que le queda por jugar con otra perspectiva.

Anunve
Alejo Veliz intenta convertir contra Gimnasia. El centrodelantero de Central marcó en el amanecer del partido.

Alejo Veliz intenta convertir contra Gimnasia. El centrodelantero de Central marcó en el amanecer del partido.

Es que Central sabe que cuenta además con el as en la manga que son esos 45 minutos que tiene pendientes contra Sarmiento, en los que podría escaparse un punto más o, en el mejor de los casos, tres (Argentinos Juniors ya empató). Hay un potencial de siete puntos de diferencia que tienta demasiado.

Pero este andar sólido del equipo de Ariel Holan obliga a no mirar demasiado lejos, a no poner el carro delante del caballo, sino a una caminata de pasos cortos. Primero está River y después el resto.

Con el ánimo por las nubes

Lo mejor que tiene hoy este Central es el estado de ánimo con el que llega a este partido después de lo que fue la contundente victoria en La Plata frente a Gimnasia, pero también el convencimiento que le entrega el fútbol que mostró en la fecha pasada.

Anun3
Ángel Di María viene de hacer diabluras ante Newell's y Boca. Ahora intentará lo mismo frente a River.

Ángel Di María viene de hacer diabluras ante Newell's y Boca. Ahora intentará lo mismo frente a River.

Esa victoria en el Bosque se dio en medio de la mejor producción futbolística del equipo en lo que va del semestre y nada mejor que haberla logrado en la previa de un partido crucial, que será frente a uno de los equipos más poderosos del torneo, al menos con mayores individualidades.

>>Leer más: En Central, las partes y el todo: buenos rendimientos individuales que potenciaron el juego colectivo

Es un partido para que ese ancho de espadas llamado Ángel Di María pueda hacer de las suyas como ya lo hizo en otros encuentros de altísima tensión como lo fueron, por ejemplo, el clásico y frente a Boca. Claro, Fideo solo no podrá, sino que necesitará que el resto acompañe, como lo hizo hace una semana en la ciudad de las diagonales.

River llega revitalizado

River es de por sí un rival de temer, al menos un equipo frente al cual tomar los recaudos pertinentes, pese a su inestabilidad futbolística y emocional. Porque la revitalización que logró hace apenas tres días por Copa Argentina llegó después de cuatro derrotas consecutivas (dos por el torneo local y las dos restantes por Copa Libertadores), lo que hace que en Central no tengan del todo a qué tipo de equipo se enfrentarán.

Anun4VB
Juan Cruz Komar, en acción, en el último partido de Central en el Gigante. Fue empate 1-1 contra Talleres.

Juan Cruz Komar, en acción, en el último partido de Central en el Gigante. Fue empate 1-1 contra Talleres.

Pero para Central el partido no es sólo contra River, sino contra sí mismo, con el desafío de repetir lo que viene de hacer en La Plata. Si mantiene ese nivel estará mucho más cerca de lograr que el de esta noche en el Gigante resulte un feliz domingo.

A contramano de lo que la historia muchas veces le marcó como un hecho normal, en esta ocasión el Canalla no tiene mucho por perder, pero sí un montón por ganar. Ante un peso pesado, este equipo de Holan va por todo y se la juega entero a un triunfo de peso, que potencie el ánimo, pero que le ponga una alta dosis de vitamina a los números.

Noticias relacionadas
rosario central vs river: hora, canal y posibles formaciones por el torneo clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Jaminton Campaz se perderá la próxima fecha de Central ante Vélez. Otra vez citado a la selección de Colombia.

Holan tiene una baja confirmada para el partido de Central ante Vélez

Carlos Quintana se retira lamentando del campo de juego de Gimnasia. El zaguero central quedó out por el resto del año.

Central pierde otro zaguero central para el resto del año y ensayó con un juvenil

Emiliano Vecchio recibió la bienvenida de las autoridades del torneo amateur de San Nicolás. 

Emiliano Vecchio se convirtió en el nuevo refuerzo de un tradicional club de San Nicolás

Ver comentarios

Las más leídas

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Lo último

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Laboratorios de innovación: son claves para abrir nuevos caminos y crecer

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Bioferia: sustentabilidad y negocios verdes en un mismo lugar

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

El municipio impulsa un reordenamiento del programa de preservación para los 5.300 inmuebles catalogados, con la idea de dar "sostenibilidad económica" a los propietarios

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Por Mariano D'Arrigo
Exclusivo suscriptores

Milei se abraza a su candidato fetiche en medio de una crisis sin fin

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Ovación
Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por Rodolfo Parody
Ovación

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newells tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Newell's tiene la necesidad de jugar con entereza, para enfrentar a Boca y al desánimo

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Newells: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Newell's: El Ogro Fabbiani llevó 23 jugadores a Buenos Aires y ninguno quedará afuera

Policiales
Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

Policías presos por robar en operativos: cuatro casos que exponen un problema institucional

La Ciudad
Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Por Silvia Carafa
La Ciudad

Avistaje de aves: una actividad que crece entre el asombro y la pasión

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Hijos golondrinas: las fuertes historias detrás de la emigración

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento a la Bandera

Respaldo del GEN a Scaglia: Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta
Política

Respaldo del GEN a Scaglia: "Provincias Unidas llegó para poner fin a la grieta"

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades
La Ciudad

Rosario se prepara para vivir en octubre una nueva Noche de Colectividades

La estoy pasando muy mal, confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo
Política

"La estoy pasando muy mal", confesó Espert tras ratificar su candidatura en pleno escándalo

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento
La Ciudad

Tras la caída del veto, la UNR reclamó que el gobierno cumpla con la ley de financiamiento

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto
La Ciudad

Juegos Suramericanos: arrancó la cuenta regresiva en un Parque Nacional a la Bandera repleto

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría
la region

Boleto Educativo Gratuito: dan de baja a más de 34.000 usuarios tras una auditoría

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases
La Ciudad

Educación: por primera vez en 14 años la provincia tendrá 185 días de clases

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba
Ovación

Atlético del Rosario va por un triunfo que lo acerque al regreso a la primera división de la Urba

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario
Policiales

Fuertes condenas a una banda de secuestradores que actuó en Rosario

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Por Claudio Berón

Policiales

Prisión preventiva para el enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos
Educación

Unos 300 chicos participaron de las olimpíadas matemáticas del Centro Educativo Cuatro Vientos

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados
Política

La oposición estrecha el cerco alrededor de Espert en Diputados

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña
Política

Scaglia y Tepp rivalizan de modo directo y le ponen picante a la campaña

Newells: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Por Lucas Vitantonio
Ovación

Newell's: las razones por las que la junta electoral bajó la candidatura de Julián González

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: Va a trascender a los protagonistas de ahora
La Ciudad

Pablo Javkin pidió consenso para la autonomía: "Va a trascender a los protagonistas de ahora"

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña
Política

Milei llega este sábado a la ciudad de Santa Fe en modo campaña

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial
La Región

Peligro en la ruta 33: un amparo para la reparación urgente por abandono vial

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newells y dos nuevos jugadores del fútbol argentino
Ovación

Scaloni sorprendió al convocar a un ex-Newell's y dos nuevos jugadores del fútbol argentino

Elecciones en Newells: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación
Ovación

Elecciones en Newell's: Julián González negó que vaya a pedir postergar la votación

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones
Política

La Casa Rosada considera que Espert debe ampliar sus explicaciones