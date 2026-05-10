Central, frente al primer paso de un camino corto pero difícil que conduce a lo más alto

Con el plus de la localía, el Canalla recibe a Independiente por los octavos de final del torneo Apertura. En caso de avanzar, esperará por Estudiantes o Racing

Central capítulo 1 . El de los octavos de final . Un camino corto, que conduce a la gloria, pero que hay que recorrer con paso firme, ya sin resquicios para el mínimo error. A partir de hoy es a suerte o verdad en el torneo Apertura, donde un triunfo o la vía de los penales (alargue mediante, en el que está permitido un sexto cambio) permiten avanzar un casillero, pero una derrota rompe por completo esa ilusión de título. El Canalla recibe a Independiente en el Gigante de Arroyito por los octavos de final y con un único objetivo: hacer pesar la localía para dar un paso más y que ya no sean cuatro los partidos hacia el título, sino tres .

Lo que se empieza a escribir ahora en el fútbol argentino es una historia totalmente distinta a la transcurrida. Claro que eso que ya se plasmó tiene implicancia, por eso el equipo de Jorge Almirón puede darse el lujo de definir como local, pero las coordenadas ahora son otras. Mucho más claras y sin medias tintas.

Central tuvo un mérito muy grande en la fase de grupos, en la que terminó cuarto. Pudo haber sido mejor si le hubiese ganado a Tigre en la última fecha, pero hubo condicionantes (afrontó ese partido con un equipo alternativo producto de la doble competencia) que lo pusieron entre la espada y la pared y al fin y al cabo terminó pagando las consecuencias. Más allá de eso, el objetivo se cumplió.

Ahora es otra cosa. Se viene una recta final para jugar con el cuchillo entre los dientes, pero también apostando a que el juego se convierta en el principal argumento. Central tiene con qué: llega el tiempo de demostrarlo.

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Central3LV Ánge Di María tendrá la responsabilidad de conducir el juego en este Central que quiere el pase a cuartos. Leonardo Vincenti / La Capital

Hay un contexto que hace foco en lo que será el primer partido de eliminación directa complejo que tendrá desde el arribo de Almirón. ¿Es recargar las tintas sobre la figura del DT? En absoluto. Es que, se recuerda, la salida inesperada de Ariel Holan se dio por esa sensación de que al equipo le hacía falta un plus en este tipo de partidos, después de lo que habían sido las eliminaciones en cuartos de final en el Apertura 2025 primero (ante Huracán) y en octavos de final del Clausura de ese mismo año (frente a Estudiantes) después.

Lejos de los eufemismos, a Almirón lo trajeron para dar un salto de calidad en partidos a suerte o verdad, más teniendo en cuenta que este año también había Copa Libertadores en el medio. El actual DT venía de alcanzar las dos últimas finales a las que llegaron los equipos argentinos, con Lanús y Boca.

Almirón dentro del mundo Central

Todo lo que Central debe demostrar en esta nueva ilusión que generó en sus hinchas no es ajeno a Almirón. En absoluto. De la misma forma, hay que decir que fue con este técnico que el Canalla transitó un camino relativamente calmo hacia los octavos de final, con el aliciente de que cumplió con el objetivo de mínima, que era terminar entre los primeros cuatro. Es el mismo técnico con que el Central viene haciendo una gran Copa Libertadores, en la que, a falta de dos partidos, le falta tan sólo un punto para lograr la clasificación a los octavos de final.

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Nombres al margen, en Central todos los cañones están apuntados a que el final de la historia se parezca a aquella que se vivió en 2023, cuando de la mano de Miguel Ángel Russo en Arroyito se pudo festejar, después de muchos años, un título en un torneo local.

CopeCML Enzo Copetti tiene chances de ser titular. Se pensaba en lugar de Campaz, pero podría ir por Alejo Veliz. Celina Mutti Lovera / La Capital

El Canalla sabe que quiere y puede

También debe destacarse que este Central no es un equipo que llegó hasta aquí para ver qué pasa. Todo lo contrario. Frente a semejante ilusión, tiene un plantel capacitado para asumir el desafío. Tiene a un Ángel Di María como timonel y otros tantos muy buenos navegantes.

Para aspirar a llegar lo más lejos que se pueda, deberá lidiar, indefectiblemente, con la exigencia de la Copa Libertadores. Pero para ver qué sucede con eso hay tiempo. Primero lo primero. Y lo primero es sortear a Independiente.

Si eso sucede, será momento de pensar en Estudiantes o Racing, y así sucesivamente. Hoy Central se larga a caminar en otro terreno, con obstáculos más pronunciados, pero con la confianza a pleno de que quiere y puede dar el primero de esos cuatro pasos que conducen a la cima.