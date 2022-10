Central festejó una victoria enorme ante el último River de Gallardo

Si no sufre no gana. Central es así. Pierde puntos tontos, algunos otros inmerecidos, a veces se merece ganar y no puede, pero anoche se despachó con una victoria enorme por 2 a 1 ante River, con doblete de Alejo Veliz. Esta vez el planteo de Tevez tuvo final feliz.