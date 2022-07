Central enfrenta a Sarmiento: para Carlos Tevez es la hora de ganar

Para Central no hay mañana, sino que el tiempo es hoy. El furor Carlos Tevez ya pasó, las luces de un entrenador con nombre fuerte en el fútbol argentino ya dejaron de ser noticia y en Arroyito hay un paso impostergable que se debe dar: ganar. Porque hasta aquí fue mucho más lo que se habló que los resultados que se obtuvieron. Y ese golpe de timón que se pegó tras la salida intempestiva de Leandro Somoza por el momento no dio los frutos deseados. Claro que hay atenuantes y uno de ellos tiene que ver con que recién para este partido Tevez tendrá a disposición a varios de los refuerzos que llegaron (de hecho dos debutarán hoy), pero si hay algo que en Central no abunda es el tiempo. Esta noche, ante Sarmiento, el canalla está obligado a mostrar algo distinto, que empiece a generar confianza, pero que claramente debería encontrar el sustento de la victoria.