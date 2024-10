Central: el pibe Juan Giménez tiene otra vez pista libre

Y la promesa canalla siguió

Repitió en el partido siguiente, frente a Talleres (en el Gigante), esta vez junto a Facundo Mallo, pero el empate en el final del encuentro por parte del equipo cordobés le terminó jugando en contra al zaguero central juvenil.

>>Leer más: Central: la curiosa historia de Samuel Beltrán, que debutó en las inferiores siendo mayor de edad

Ese pelotazo cruzado, desde la izquierda, encontró a Giménez en un momento de duda, sin poder interceptar el balón ni obstaculizar la arremetida de Cristian Tarragona, quien anotó el 2-2 final.

Hacia afuera quedó la sensación de que esa acción fue el detonante de la decisión que tomó Lequi para el partido posterior, en cancha de Platense. Es que Quintana seguía lesionado y el ladero del uruguayo Mallo no fue Giménez, sino Barbieri.

MartinezVB.jpg Mauricio Martínez podría aparecer como central, en una defensa que lucirá remendada. Virginia Benedetto / La Capital

Lo cierto es que desde aquel partido contra Talleres, el chico Giménez no sólo no volvió a tener la posibilidad de jugar como titular, sino que tampoco sumó minutos ingresando desde el banco. Aún no hay confirmación del equipo, pero todo va camino a que Giménez, después de aquella noche particular, en el Gigante, tendrá una nueva chance.

Otro central, se busca

La alternativa que más encuadra desde la lógica es el ingreso de Barbieri, por quien Lequi apostó hasta hace poco, incluso por encima de Giménez. Pero está también la chance de que Mauricio Martínez se mete en la zaga. Desde su vuelta nunca jugó allí. Sí lo había hecho en algunos partidos en su anterior paso por Arroyito y en muchas ocasiones mientras estuvo en Racing.

GiacconeCML.jpg Lautaro Giaccone es uno de los candidatos a suplir la ausencia de Campaz. Viene de dos partidos sin jugar. Celina Mutti Lovera / La Capital

Donde también tiene problemas Lequi para el armado del equipo en la banda izquierda de la ofensiva, ya que no podrá contar con la presencia de Jaminton Campaz. El colombiano debió ser reemplazado en el entretiempo frente a Instituto y no sólo no estará contra Barracas Central, sino que es poco probable que viaje a Mendoza (el lunes el Canalla visita a Independiente Rivadavia). O ingresa alguien directamente en esa posición (por izquierda), que podría ser Maximiliano Lovera o Lautaro Giaccone, o bien alguien por derecha y que Ignacio Malcorra vaya al lugar del tumaqueño. La alternativas serían las mismas, aunque se podrían agregar los nombres de Gaspar Duarte y Augusto Solari.

Igual, habrá que esperar porque hasta cabe la posibilidad de que Lequi intente algo distinto de mitad de cancha hacia adelante. Una alternativa es rompiendo el doble 5 de marca, lo que podría desembocar en un nuevo cambio de esquema.