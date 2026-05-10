El rival de Central en cuartos de final será Racing y de nuevo en el Gigante de Arroyito

Racing se lo ganó a Estudiantes en el final en La Plata y será el rival de Central en los cuartos de final del torneo Apertura. De nuevo se juega en el Gigante

Elías Verón en andas. El pibe convirtió el tercero de Central que aseguró el triunfo ante Independiente. Ahora que se venga Racing.

Central no solo celebró la clasificación en casa ante Independiente , sino que dos horas después recibió otra gran noticia. En los cuartos de final no se moverá de casa y enfrentará a Racing , el otro equipo de Avellaneda. Sí, de nuevo en el Gigante de Arroyito .

Y eso se debió a que Racing venció a Estudiantes en La Plata por 1 a 0, con gol del capitán y emblema Santiago Sosa, de cabeza, al ángulo de Cambeses, cuando apenas restaban dos minutos para el final del partido.

De esta manera, además, Central evitó un partido de mucha carga extra, ya que se recuerda el último enfrentamiento ante Estudiantes, donde el Pincha eliminó al Canalla en Arroyito y le dio la espaldas a la salida del plantel que acababa de ser consagrado campeón.

Además de la ventaja deportiva de Central de jugar con todo su público, además de no tener que organizar el viaje a La Plata por lo que el descanso será mejor, al club le vendrá bárbaro el partido en casa.

>>Leer más: Un triunfo inmenso de Central y un sueño que se pone al rojo vivo

Es que en estos casos no solo cuenta la ventaja por lo deportivo, sino que toda la recaudación queda para el local, en este caso Central. Por lo cual, el beneficio es doble.

El encuentro se jugará el miércoles, en horario a confirmar, aunque seguramente será nocturno. Ese mismo día se enfrentarán el ganador de River v. San Lorenzo y Vélez v. Gimnasia, que juegan este domingo.

Por supuesto, de avanzar ante Racing, a Central les convendrá que ganen los visitantes, porque en ese caso si es San Lorenzo o Gimnasia, las semifinales del domingo volverán a Arroyito.

Hasta el momento, de las seis llaves de octavos de final disputadas, cuatro las ganaron los visitantes (Huracán, Unión, Belgrano y Racing) y dos los locales (Argentinos Juniors y Central).