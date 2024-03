Central: el campeón está con pronóstico reservado

Revalidar la corona le costará más de lo imaginado. El presente deportivo es tan imperfecto como el funcionamiento colectivo en cancha. Todo Central lo sabe. Restan cinco fechas para bajar la persiana de la temporada regular. Por el momento, la chance de entrar a los playoffs es prácticamente una utopía. Al menos así lo refleja la campaña. Claro que con el campeón no hay que dar nada por escrito de antemano. Ya lo demostró el pasado semestre. De andar a los tumbos se instaló de golpe de manera sorpresiva en la lucha por el título cuando todos los pronósticos y estadísticas marcaban casi lo contrario. Lo concreto es que este sábado a la noche Russo y compañía deberán asumir un partido de alto voltaje, desde las 21.30. Del otro lado tendrán a Instituto. La Gloria no solo es uno de los líderes de la zona A. También ostenta una tremenda racha actuando afuera de Córdoba: ganó los tres encuentros que jugó . Sin dudas, el actual monarca del fútbol grande está contra las cuerdas y herido en el orgullo, pero aún le late fuerte el corazón.

Lo de Central no sorprende que esté lidiando en la zona baja de las posiciones. Desde que arrancó el torneo no pudo encontrar el rumbo. Hubo cambios de apellidos y de sistemas. Los resultados fueron prácticamente los mismos. Russo sigue sin poder hacer funcionar el engranaje.

El presente marca que este sábado a la noche tiene un encuentro que no le resultará, al menos en la previa, de fácil solución. Porque Instituto viene tumbando todo lo que se le fue presentando ante a sus ojos fuera del estadio cordobés. Ya dejó en el camino a Banfield, Independiente Rivadavia y Gimnasia. En esta jornada sabatina tendrá su cuarta excursión de visitante. La Gloria buscará seguir pisando fuerte, aunque en esta oportunidad se cruzará con un equipo que exhibe entre fecha y fecha las dos caras de la luna.

Central regresará al Gigante luego de haber visitado de manera triunfal a Newell’s y pegarse sendos porrazos contra Huracán y Vélez. El punto fuerte del equipo es que de local no sabe lo que es perder desde el invierno de 2022. Hizo de su reducto una fortaleza. Los números están a la vista de todo el mundo.

Hasta el momento se mostró tres veces en Arroyito. El dato de color es que jugó ante los mismos rivales que Instituto bajó de visitante. Ahora el fixture pone a canallas y cordobeses frente a frente. Russo deberá mostrar una vez más que su muñeca sigue firme. Necesita que su equipo revierta las imágenes raquíticas que mostró en Parque Patricios y Liniers.

Los apellidos que saldrán en la foto principal no están. Se verán recién en el césped. Tal vez el entrenador auriazul apele al recambio al ver que hay muchas piezas que ya no marcan la diferencia. Pero la velada de este sábado será además el aperitivo de cara al debut de la Copa Argentina, que será ante Douglas Haig en cancha de Unión el próximo jueves.

El campeón está con pronóstico reservado. No hay dudas. Como tampoco que está condicionado a dejar de rodillas a Instituto. De lo contrario, quedará más relegado en la ya titánica lucha por intentar meterse en los playoffs. Claro que si obtiene los tres puntos no es que se mezclará en el pelotón de los punteros o protagonistas de la zona A. No le alcanzará. Ni siquiera para hacerles sombra. Pero Central buscará como sea hacer su negocio porque no desea quedarse con las manos vacías antes de tiempo.

Probable formaciones:

Central: Broun; D. Martínez, Mallo, Quintana y Sández; Ortiz y O’Connor o M. Martínez; Lovera o Ocampo, J. Gómez y Malcorra o Campaz; Cervera o A. Hernández. DT: Miguel Russo.

Instituto: Roffo; Juan Franco, Cabrera, Fernando Alarcón y Jonathan Bay; Jonás Acevedo, Roberto Bochi, Gastón Lodico y Braian Cuello; Puebla y Facundo Suárez. DT: Diego Dabove.

Hora y TV: 21.30 - Espn Premium

Estadio: Gigante de Arroyito

Arbitro: Pablo Dóvalo

Minutoaminuto: www.lacapital.com.ar